Почему не стоит верить "финансовым гениям" из соцсетей
В пресс-службе Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) рассказывают, что один из распространенных сценариев – фейковая инвестиционная платформа.
Так, злоумышленники создают сайты, визуально копирующие известные компании или якобы представляющие крупные банки.
Кроме того, через активную рекламу в социальных сетях такие "проекты" обещают высокую доходность за короткий срок, иногда с минимальными вложениями.
Часто под постами публикуются фальшивые отзывы "довольных инвесторов". В роликах используются образы известных личностей, созданные с помощью нейросетей.
Главная цель – вызвать доверие и убедить вложить деньги в фейковую инвестиционную платформу.
Признаки фейковой платформы
- реклама с неофициальных аккаунтов;
- ссылка ведет не на официальный сайт, а на сторонний ресурс;
- обещание "гарантированного" высокого дохода;
- призыв действовать срочно;
- необходимость скачать приложение не через AppStore или GooglePlay.
Рекомендации
- Проверяйте лицензии финансовых организаций на сайте агентства.
- Не доверяйте рекламе без подтверждения на официальных сайтах, банков и компаний.
- Не отправляйте личные данные или деньги до полной проверки платформы.
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