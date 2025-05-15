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Почему не стоит верить "финансовым гениям" из соцсетей

Доллары, доллар, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 16:58 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
С развитием цифровых технологий инвестирование доступно каждому. Но также растет и активность мошенников, маскирующихся под финансовых экспертов. Особенно активно они действуют через социальные сети, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) рассказывают, что один из распространенных сценариев – фейковая инвестиционная платформа.

Так, злоумышленники создают сайты, визуально копирующие известные компании или якобы представляющие крупные банки.

Кроме того, через активную рекламу в социальных сетях такие "проекты" обещают высокую доходность за короткий срок, иногда с минимальными вложениями.

Часто под постами публикуются фальшивые отзывы "довольных инвесторов". В роликах используются образы известных личностей, созданные с помощью нейросетей.

Главная цель – вызвать доверие и убедить вложить деньги в фейковую инвестиционную платформу.

Признаки фейковой платформы

  • реклама с неофициальных аккаунтов;
  • ссылка ведет не на официальный сайт, а на сторонний ресурс;
  • обещание "гарантированного" высокого дохода;
  • призыв действовать срочно;
  • необходимость скачать приложение не через AppStore или GooglePlay.

Рекомендации

  • Проверяйте лицензии финансовых организаций на сайте агентства.
  • Не доверяйте рекламе без подтверждения на официальных сайтах, банков и компаний.
  • Не отправляйте личные данные или деньги до полной проверки платформы.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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