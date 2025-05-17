Что съесть на ужин, чтобы не толстеть

По словам эксперта, правильный ужин способствует сбрасыванию лишних килограммов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала диетолог Келли Малхолл, сбалансированный ужин поддерживает организм во время сна и способствует сжиганию жира.

Более того, по ее словам, люди, которые испытывают проблемы со сном, медленнее теряют вес.

"В одном исследовании участники, спавшие по 5,5 часа, потеряли на 55% меньше жира, чем те, кто спал 8,5 часа", – цитирует эксперта издание UlanMedia.

Для ужина диетолог рекомендует следующие продукты:

цельнозерновой хлеб;

нежирный стейк;

жирную рыбу;

овощи и бобы;

шпинат;

специи.

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