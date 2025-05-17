Что съесть на ужин, чтобы не толстеть
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По словам эксперта, правильный ужин способствует сбрасыванию лишних килограммов, сообщает Zakon.kz.
Как рассказала диетолог Келли Малхолл, сбалансированный ужин поддерживает организм во время сна и способствует сжиганию жира.
Более того, по ее словам, люди, которые испытывают проблемы со сном, медленнее теряют вес.
"В одном исследовании участники, спавшие по 5,5 часа, потеряли на 55% меньше жира, чем те, кто спал 8,5 часа", – цитирует эксперта издание UlanMedia.
Для ужина диетолог рекомендует следующие продукты:
- цельнозерновой хлеб;
- нежирный стейк;
- жирную рыбу;
- овощи и бобы;
- шпинат;
- специи.
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