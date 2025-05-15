Не только кофе: что на самом деле портит цвет зубов

Какие продукты больше всего окрашивают зубы и почему красители так сильно воздействуют на эмаль, рассказал врач-стоматолог Михаил Трифонов, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, на 96% эмаль состоит из гидроксиапатита, чрезвычайно твердого минерального соединения, способного долгие годы нести высокие нагрузки и не терять своей прочности.

Однако со временем на ее поверхности образуются невидимые глазу микротрещины и микросколы, возникающие от многократных циклов пережевывания, в особенности твердой пищи.

Кроме этого, нельзя забывать о процессе физиологической стираемости зубов. Со временем края зубов начинают истончаться, это нормально, поскольку у любого минерала, даже самого прочного, есть свой ресурс. Точно так же и гидроксиапатит эмали со временем подвержен стираемости.

"Этот процесс крайне медленный, и в норме эмаль зубов стирается на сотые доли миллиметра в год. Однако если сравнить фото зубов даже у одного и того же человека в 20 лет и, например, в 40 лет, форма зубов меняется, становится более острой как раз за счет стирания эмали". Михаил Трифонов

Все это, продолжает врач, приводит к тому, что целостность эмали нарушается, в трещины, сколы, фасетки стирания могут легко попадать красители и надолго оставаться в них.

Таким образом, у человека даже с самыми светлыми от природы зубами со временем цвет зубов темнеет и тускнеет, а у людей с неправильным прикусом, а также большим количеством пломб эти процессы идут намного быстрее.

Какие продукты больше всего окрашивают зубы

Можно сразу подумать, что это вино и кофе. Но это не так.

Больше всего влияют на цвет зубов химические красители: яркие цвета газировки, конфет, жвачек способны не только окрасить язык, но и осесть на поверхности эмали.

В отличие от натуральных красителей, с искусственными красителями ферментам слюны справиться намного сложнее, а иногда и почти невозможно, так что при частом употреблении таких продуктов зубы потемнеют почти со 100-процентной вероятностью.

Никотин. Он является одним из наиболее едких красителей, прокрашивая абсолютно все поверхности зубов, попадая в каждую трещинку на зубе. Помимо его собственных свойств, еще имеет важное значение способ доставки вещества: во время курения никотин попадает на поверхность зубов в клубах дыма, заполняющих всю полость рта, таким образом, оседает абсолютно на всех зубах со всех сторон.

Ягоды. Хоть они и являются натуральными продуктами, но содержат очень насыщенные естественные красители. Наверное, многие обращали внимание, как после некоторых ягод окрашиваются губы и язык, точно так же эти красители прокрашивают и зубы. Однако, если губы и язык в скором времени восстановят свой цвет, поскольку красители смоются с их поверхности, то с зубами так просто избавиться от красящих элементов не получится.

Приправы и соусы. Многие любимые нами приправы имеют не только ароматный запах, но и интенсивный яркий цвет. Например, карри насыщенного желто-коричневого цвета. Кроме того, многие соусы имеют в своем составе уксус, который расщепляет защитную пленку вокруг эмали (пелликулу) и обеспечивает беспрепятственное попадание красителей во внутренние слои эмали. Со временем пелликула образуется снова, а вот красители уже остаются под ней, между кристалликами эмали.

Как сохранить цвет зубов как можно дольше

Конечно, в современной жизни мы ежедневно сталкиваемся с красителями во время приема пищи и питья. Полностью исключить их попадание на поверхность зубов невозможно, да и не нужно: многие продукты, содержащие естественные красители, очень полезны, те же ягоды и фрукты.

Самое простое правило: после приема продуктов, имеющих яркий насыщенный цвет, достаточно однократно прополоскать полость рта обычной водой. Это поможет смыть до 90% красителей с поверхности зубов, пока они еще не успели впитаться в глубокие слои эмали.

"Ирригатор и зубная щетка хоть и привычные всем вещи, но, как ни странно, самые эффективные в профилактике не только кариеса, но и потемнения зубов. Процесс окрашивания эмали очень медленный, ведь красителям нужно попасть в места, где эмаль наиболее уязвима: трещины и сколы. Если в конце дня качественно почистить зубы, то большинство красителей не успеют проникнуть в эмаль и будут удалены с нее жесткой щетиной щетки". Михаил Трифонов

Также в заключительной части разговора с изданием "АиФ" врач советует профессиональную гигиену раз в полгода. Даже если красители попали в глубокие слои эмали, частично вычистить их можно во время профессиональной гигиены у стоматолога. При помощи чистки Air-Flow поток микрочастиц в смеси с водой под давлением снимает весь налет с эмали и выбивает красители из трещин и сколов, таким образом эмаль становится светлее и чище.

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