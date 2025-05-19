Гороскоп на 19 мая: остерегайтесь чужих идей

Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили гороскоп для всех знаков зодиака на 19 мая, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня что-то напомнит вам о прошлом и о том, каким были вы несколько лет назад. Это напоминание подскажет вам довольно неожиданное решение проблемы, которая вас занимает.

Телец

Сегодня все простое, знакомое и полезное будет у вас вызывать однозначную реакцию – жуткую скуку. Если хотите провести этот день весело, придется здорово напрячь воображение.

Близнецы

Семя, посаженное вами так давно, что вы уже не сможете вспомнить, о чем речь, сегодня может дать всходы. Напрягите память и постарайтесь, не заметив, случайно не затоптать их.

Рак

Сегодня не так важна будет новость, как то, как она была получена. Можете не обращать большого внимания на устные сообщения, но все, что передается с помощью письма, стоит принять к сведению.

Лев

Сегодня вам не стоит доверять секреты, вы вряд ли сможете их сохранить, как бы вы ни старались. Будьте предельно искренни.

Дева

Сегодняшний день может быть расцвечен неожиданными событиями и вашей на них нестандартной реакцией. На этот цирк будет интересно посмотреть, правда, лучше это делать со стороны.

Весы

Сегодня вы можете оказаться несколько более уязвимым, чем обычно. Постарайтесь не встревать ни в какие конфликты – вы пострадаете в них куда больше, чем другие участники.

Скорпион

Сегодня вам следует обратить больше внимания на проблему сохранения секретов вашей работы. Подумайте о будущем. Попытайтесь обезопасить себя от неприятностей, связанных с излишним распространением информации.

Стрелец

Сегодня вы будете казаться настолько легко приспосабливающимся к любым обстоятельствам, что некоторые могут решить, что у вас проблемы с индивидуальностью. Не стоит этого опасаться, проблемы не у вас, а у них.

Козерог

Сегодня конфронтация вполне может уступить сотрудничеству. Нужно только сделать первый шаг.

Водолей

Если вам удастся сегодня найти достойный предлог для того, чтобы отказаться от домашних хлопот, – воспользуйтесь им. Сегодня домом заниматься бесполезно.

Рыбы

Остерегайтесь гениальных идей, особенно чужих. Со своими еще можно как-то разобраться, а остальные сегодня будут особенно сумасшедшими.

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