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Советы

Какие собаки не подходят для семей с малышами

шарпей, собаки, породы, агрессия, дети, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 10:34 Фото: pixabay
Когда в доме появляется ребенок, это стресс для всех – в том числе и для собаки. К сожалению, не каждая собака готова это принять. Некоторые начинают ревновать, другие пытаются добиваться внимания и делают это не всегда безопасным способом, сообщает Zakon.kz.

Специалисты рассказали о породах, которые тяжело уживаются с детьми.

Чихуахуа

Эта маленькая собака на первый взгляд кажется безобидной, но на самом деле у нее очень своенравный характер. Она требует постоянного внимания и не готова делить любимого хозяина с кем бы то ни было, особенно с ребенком, который вторгается в ее зону комфорта.

Если не уделять достаточно внимания чихуахуа, она может начать проявлять агрессию к окружающим. Кроме того, дети представляют прямую опасность для самой собаки: случайное неловкое движение – и хрупкая чихуахуа может получить тяжелую травму.

Фото: pixabay

Малинуа

Бельгийская овчарка – очень умная, активная и выносливая собака. Но интеллект и энергия этой породы требуют постоянной работы и внимания. С малинуа нужно тренироваться каждый день – просто выгуливать утром и вечером ее не получится.

Если собака не получает достаточной нагрузки, она становится нервной, импульсивной, непредсказуемой, что очень опасно, если в доме ребенок. Малинуа молниеносно реагирует на резкие движения, громкие звуки, отсутствие порядка. Удерживать такую собаку от агрессии и доминирования под силу только опытному и очень внимательному человеку. Как отмечено в публикации издания РБК Life, если вы не готовы посвятить собаке все свое время и силы – лучше выбрать другую породу.

Фото: pixabay

Шарпей

Прежде всего, необычная шерсть шарпея является сильным аллергеном. Кроме того, вопреки "игрушечной" внешности, характер у них совсем не плюшевый. Шарпею нужен опытный и сильный хозяин, который сможет поддерживать свой авторитет в глазах питомца. Собака не рекомендуется семьям с малышами, однако хорошо ладит с детьми постарше и подростками.

Шарпей часто проявляет агрессию к другим животным, а при неудачном стечении обстоятельств – и к человеку. Его трудно дрессировать, он плохо слышит команды. Еще одна особенность – слабое боковое зрение. Он может испугаться, если ребенок подбежит сбоку или резко замашет руками, и воспримет это как угрозу. А дальше – все зависит от воспитания и инстинктов.

Фото: pixabay

Все эти породы требуют строгой дрессировки.

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, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 10:34
Какие продукты могут убить собаку

Ранее мы рассказывали, что некоторые собаки способны не только радовать своим поведением, но и поддерживать чистоту в доме. Специалисты назвали те породы, которые практически не линяют, не оставляют запаха и не пускают слюни.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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