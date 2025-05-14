Какие продукты могут убить собаку

Зачастую хозяева подкармливают своих питомцев тем, что остается от обеда. При этом забывая, что для собак обычная человеческая еда может быть весьма вредной. Так, угощения могут иметь плохие последствия: от тяжелых болезней до летального исхода, сообщает Zakon.kz.

Специалисты советуют ознакомиться со списком ядовитых для собаки продуктов и не включать их в рацион даже изредка.

Шоколад

Все знают, что самая вредная еда для собак – шоколад. Это довольно частая причина, по которой собаки попадают к ветеринару. Различные природные химические вещества, содержащиеся в какао, наиболее важным из которых является теобромин, могут быть токсичны для собак даже в небольших количествах и привести к судорогам, нерегулярному сердцебиению и смерти, если вовремя не оказать помощь.

Темный шоколад, в котором больше какао, опаснее в этом смысле, чем молочный. Однако даже выпечка со вкусом шоколада, например, печенье или торты, может представлять угрозу для питомцев.

Виноград, изюм и смородина

Сразу за шоколадом в списке продуктов, которые нельзя есть собакам, следуют виноград, смородина, изюм. Все они могут вызвать почечную недостаточность у собак. Невозможно предсказать, сколько виноградин потребуется, чтобы питомцу стало плохо. Некоторые собаки могут съесть горсть изюма без проблем, в то время как у других развивается почечная недостаточность после употребления всего лишь двух-трех виноградин. Не стоит рисковать, давая эти ягоды даже в качестве редкого лакомства – они строго запрещены собакам.

Искусственные подсластители (ксилит)

Ксилит может вызвать серьезные проблемы у собак. Их организм может ошибочно принять его за настоящий сахар, заставляя поджелудочную железу вырабатывать огромное количество инсулина, но в действительности сахара, который мог бы использовать организм, нет. В итоге уровень сахара в крови падает до опасно низкого уровня, что может привести к тремору, судорогам, коме и смерти. Ксилит, который содержится в ряде продуктов, включая конфеты, жевательную резинку, стоматологические средства и даже арахисовое масло, также вреден для печени животного.

Лук и чеснок

Большое количество лука и чеснока может повредить эритроциты собаки, что приведет к потенциально опасной анемии. Это также может вызвать серьезное расстройство желудка. Для возникновения проблем требуется довольно много лука или чеснока в чистом виде, и вряд ли животное будет есть эти овощи просто так. Основную опасность представляют продукты, в которых используются порошкообразные формы, такие как гранулы для подливки.

Кофеин

Он может быть отличным тонизирующим средством для людей, но привести к гиперактивности, мышечным спазмам, судорогам и нерегулярному сердцебиению у собак. Кофеин способен для питомца стать смертельным, когда речь идет о высоких дозах. Опасность для животного представляют кофеиносодержащие напитки, такие как Cola и энергетики. Таблетки с кофеином, случайно съеденные питомцем, также могут вызвать проблемы.

Алкоголь

Алкоголь крайне вреден для организма животных. Вкус крепкого спиртного обычно отталкивает большинство собак, но вот коктейли, пиво и крепкий сидр могут вызвать у них любопытство попробовать питье на вкус.

Орехи макадамия

Орехи макадамия ядовиты для собак, если питомец съест их много. Они не только вызывают рвоту и диарею, но также могут спровоцировать слабость, мышечный тремор и повышение температуры тела. К счастью, это редко приводит к летальному исходу, но все равно неприятно для животного.

Молочные продукты

Молоко, сыр или йогурт могут вызывать у собак серьезные расстройства кишечника. Большинство собак не переносят лактозу, что означает, что их организм не вырабатывает фермент, необходимый для переваривания некоторых сахаров, содержащихся в молоке. Вместо этого данные сахара ферментируются бактериями в кишечнике собаки, что приводит к вздутию живота, диарее и крайне плохому газообразованию.

Кости

Как приготовленные, так и сырые кости могут вызвать множество различных проблем в организме. Животное, как отмечено в публикации РБК Life, может сломать зубы, подавиться или получить кишечную непроходимость.

Соль

Собаки, которые съедают большое количество соли за короткий промежуток времени, могут получить отравление солью – серьезное состояние, которое без лечения может привести к летальному исходу. Некоторым животным с определенными заболеваниями следует избегать излишнего содержания соли в рационе. Это касается собак с заболеваниями сердца или почек, страдающих эпилепсией и получающих бромистый калий для лечения заболевания. Поэтому следует хранить продукты с высоким содержанием соли в недоступном для собак месте.

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