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Казахстанцам рассказали, какие сбережения в банках под угрозой

Пустой кошелек, безработица, банкрот, банкротство, должник, неплатежеспособный, неплатежеспособность, задолженность, безработный, безработные, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 16:32 Фото: freepik
Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) сегодня, 19 мая 2025 года, выпустил важную памятку. Так, специалисты подробно рассказали казахcтанцам, какие сбережения в банках не находятся под защитой, сообщает Zakon.kz.

Cогласно распространенному заявлению, КФГД защищает большинство самых востребованных и распространенных типов сбережений физических лиц в банках: все виды вкладов, в том числе сберегательные, срочные, несрочные, условные, до востребования, деньги на текущих счетах и на платежных карточках.

Право на защиту предусмотрено для физических лиц казахстанским законодательством.

Однако некоторые финансовые продукты и банковские услуги, в том числе для физических лиц, не защищены фондом.

"Среди таких услуг – депозиты в исламских банках. Остальные казахстанские банки участвуют в системе обязательного гарантирования депозитов физических лиц".Пресс-служба КФГД

Вне периметра защиты КФГД также металлические счета. Приобретая на неаллокированный счет серебро или золото, клиенты самостоятельно несут риски, связанные с оценкой надежности банка, в котором открыт металлический счет.

Что касается юридических лиц, их банковские вклады и деньги на счетах не защищены системой обязательного гарантирования депозитов.

При этом, продолжили в КФГД, индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты и профессиональные медиаторы защищены фондом на равных условиях со вкладчиками – физическими лицами.

Кроме того, гарантия КФГД не покрывает деньги и ценности клиентов банков, размещенные в банковских ячейках и сейфах. Имущество клиентов по банковским сейфовым услугам остается неприкосновенным, даже если банк лишен лицензии. В этом случае возврат обеспечит временная администрация.

Гарантия фонда не распространяется также на банковские депозитные сертификаты.

Несмотря на наличие слова "депозитный" в наименовании, этот инвестиционный инструмент является ценной бумагой, а не банковским вкладом. Банковские депозитные сертификаты не обращаются на бирже, имя держателя, как и номинальную стоимость, срок и ставку вознаграждения банк фиксирует в договоре с клиентом.

Банки могут предлагать по депозитным сертификатам более высокую доходность, чем по вкладам на тот же срок. Однако, согласно казахстанскому законодательству, депозитные сертификаты и ценные бумаги банков в целом не входят в периметр защиты системы обязательного гарантирования депозитов.

"В случае с банковским депозитным сертификатом действует то же правило, что и с инвестициями: не следует вкладывать все деньги в инвестиционные инструменты, даже ожидая высокую доходность. К тому же может быть ограничено право держателя запросить его досрочное погашение, тогда деньги будут "заморожены" на весь срок договора. Поэтому как минимум для неприкосновенного запаса денег следует рассматривать защищенные и более "мобильные" депозиты", – отмечают эксперты КФГД.

Далее специалисты перечислили риски для вкладчиков при размещении денег в негарантируемые КФГД банковские продукты.

Приобретая серебро или золото на металлические счета, банковские депозитные сертификаты или размещая деньги в финансовые инструменты исламского банкинга, вкладчики самостоятельно несут риски, связанные с оценкой надежности банка. В частности, если банк лишен лицензии, согласно действующему законодательству, держатели металлических счетов или банковских депозитных сертификатов будут отнесены к "прочим" кредиторам 8-й очереди. Расчеты с кредиторами в ходе ликвидации банка проводятся только по итогам продажи активов банка и при условии их достаточности.

Какие риски могут быть связаны даже с гарантируемыми КФГД депозитами

Гарантия по депозитам:

  • предусмотрена казахстанским законодательством для всех депозиторов – физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей,
  • обеспечена деньгами специального резерва фонда (1,2 триллиона тенге на 1 мая 2025),
  • однако ограничена по сумме.

Так, размещая деньги сверх максимального уровня гарантии, вкладчики также несут риски самостоятельно: если банк лишен лицензии, КФГД выплатит вкладчику максимальную гарантируемую сумму, а остаток депозита сверх гарантии будет отнесен к обязательствам ликвидируемого банка в 4-й очереди кредиторов.

Эти обязательства примет ликвидационная комиссия, но погашение будет осуществляться при условии достаточности активов ликвидируемого банка и после полного удовлетворения обязательств перед кредиторами предыдущих очередей.

При наличии крупных сбережений для повышения общей гарантируемой суммы следует рассмотреть размещение денег в разных банках.

Вклады и счета в каждом из банков – участников системы гарантирования депозитов защищены отдельно и на равных условиях:

  • до 20 миллионов тенге – по сберегательным вкладам в тенге,
  • до 10 миллионов тенге – по другим вкладам в тенге, а также банковским карточкам и счетам,
  • до 5 миллионов тенге – по любым вкладам, банковским карточкам и счетам в иностранной валюте.

Если депозитов в одном банке несколько, то совокупная гарантия КФГД составит 20 миллионов тенге при наличии сберегательного вклада, но с учетом лимитов по каждому виду и валюте.

Ранее стало известно, когда в Казахстане появится исламская ипотека. Еще 26 сентября 2024 года представитель Союза строителей Казахстана Вячеслав Лазарев заявил, что внедрение исламской ипотеки даст возможность для верующей категории населения решить свой жилищный вопрос.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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