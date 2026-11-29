Неправильное питание и избыток сахара в рационе могут повышать риск развития жировой болезни печени. Однако некоторые привычные продукты способны поддерживать здоровье органа и снижать вероятность метаболических нарушений, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали специалисты Роскачества в беседе с "Лентой.ру", одним из таких продуктов является брокколи. Она содержит клетчатку, витамин С и глюкозинолаты – растительные соединения, участвующие в работе ферментных систем организма.

Еще одним полезным продуктом эксперты назвали чечевицу. Она богата растительным белком, пищевыми волокнами и фолатами.

Также специалисты рекомендовали включить в рацион грецкие орехи. Они содержат ненасыщенные жирные кислоты, витамин Е и полифенолы, которые помогают защищать клетки от окислительного стресса. Однако из-за высокой калорийности употреблять орехи следует в умеренном количестве.

Регулярное употребление овощей, бобовых и орехов способствует поддержанию здорового уровня холестерина и глюкозы в крови, что важно для профилактики метаболических нарушений.

При этом для здоровья печени необходимо ограничивать потребление добавленного сахара, сладких напитков и алкоголя. Эксперты подчеркнули, что ни один продукт не способен самостоятельно очистить печень или восстановить ее функции.

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