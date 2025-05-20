Можно ли получить страховую выплату водителю, если он – виновник ДТП

Казахстанским водителям 20 мая 2025 года рассказали, как можно обезопасить себя и не остаться в весомом минусе в случае попадания в аварию по их вине, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), водитель, оказавшийся виновником дорожно-транспортного происшествия (ДТП), может столкнуться с серьезными финансовыми потерями.

"При этом в соответствии с законодательством каждый автовладелец обязан иметь полис страхования гражданско-правовой ответственности (ОГПО). Полис ОГПО покрывает ущерб, причиненный другим участникам ДТП, но не компенсирует повреждения автомобиля самого виновника. Для снижения потенциальных расходов и получения страховой выплаты на восстановление собственного транспортного средства можно оформить полис добровольного автострахования (КАСКО)", – рассказали в ведомстве.

Но прежде чем оформить полис КАСКО, следует обязательно ознакомиться с его условиями, так как в договоре могут быть исключения, влияющие на получение выплаты. Например, это может быть франшиза (часть убытков, оплачиваемая автовладельцем), территориальные ограничения или причинение ущерба транспортному средству в результате умышленных или противоправных действий водителя.





"Важно: полис КАСКО должен быть действующим на момент аварии, документы должны быть правильно оформлены, и страховая компания должна быть оперативно уведомлена о ДТП. Неверно указанные или неполные данные могут стать основанием для отказа в выплате. Это особенно актуально для владельцев новых или дорогих автомобилей, так как стоимость их ремонта в случае ДТП может быть высокой", – отметили в АРРФР.

Ранее в агентстве рассказали казахстанцам, что нужно знать перед подписанием договора микрокредитования.