Как безделье влияет на мозг

Когда мы не заняты делами и позволяем быть ленивыми, наш разум переходит в состояние покоя. В этом режиме мозг не требует регулировки внимания и расходует меньше энергии, что позволяет восстанавливать силы и подготавливает нас к более продуктивной деятельности в будущем, сообщает Zakon.kz.

Впрочем, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин более подробно рассказал о влиянии праздного образа жизни на сам орган и нервную систему в целом.

По его словам, оценивая воздействие работы на деятельность мозга и нервной системы в целом, обязательно надо помнить про понятие "нейрогенез".

"Когда человек бездельничает или много времени проводит в соцсетях, то основной акцент делается на употребление какой-то эмоциональной информации. А любая эмоциональная информация просто возбуждает нервную систему, вскармливает положительными эмоциями, но никакого позитивного развития не дает", – продолжает Мелехин в разговоре с изданием "АиФ".

Это похоже на то, что человек закрывается дома, не взаимодействует ни с кем, у него нет моторной деятельности, например он не готовит, не делает что-то руками.

Отсутствие даже моторной деятельности, уточняет кандидат психологических наук, негативно сказывается на речи, она меняется.

Если раньше считалось, что отсутствие чтения обедняет речь человека, то современные исследования показывают, что таким же эффектом обладает и отсутствие моторной деятельности. Речь скуднеет при отсутствии бега, фитнеса, физической активности.

Тут же речь идет и про такую пассивную деятельность, как, например, поглощение сериалов, в которых нет другого живого человека, отсутствует взаимодействие с другими людьми.

"И это также негативно влияет – беднеет речь, меняются в негативную сторону память и работоспособность. Гиподинамичный образ жизни приводит к тому, что растет апатия. Нашему мозгу и нервной системе важно быть всегда в движении. С другой стороны, ему требуются и сложные задачи, чтобы он развивался. И конечно же, мозгу нужен другой человек, живой, чтобы к нему можно было прикоснуться, его можно было обнять, повзаимодействовать, – это обогащает человека". Алексей Мелехин

Специалист уверен, что нужна гармония. Следует одновременно и стремиться работать так, чтобы было гармоничное сочетание стрессов – позитивного и негативного, чтобы работа развивала и ставила сложные задачи, чтобы были моторные компоненты, задействующие все психические функции, и в то же время не забывать про разумную лень.

"Человеку надо отвлекаться, быть любознательным, осознанным и даже стоит побыть одновременно психологическим тюленем. Это когда "что-то хочу не знать", "где-то поленюсь", "где-то не буду обращать внимание". Алексей Мелехин

Мозгу нужно разнообразие: с одной стороны, быть трудоголиком, с другой – одновременно позволять себе быть домохозяином. Это дает ему возможность восстанавливаться. Но работа и быт – это два разных стимула.

И нужно их сочетать вместе, чтобы мозг перестраивался, мог быть пластичнее и образовывал новые связи.

В заключительной части врач подчеркивает, чтобы мозг развивался, ничего особо делать не надо – он и так всегда трудится.

"Но если вам что-то интересно, вы искренне заинтересованы и замотивированы, есть чувство любознательности – это на пользу. Для того чтобы мозг нормально функционировал и "не ленился", полезно изучать языки, слушать разную музыку, что-то готовить, чтобы понимать разницу текстур, вкусов и запахов, писать, но ручкой, читать, но бумажные книги, рисовать – это включает моторику". Алексей Мелехин

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