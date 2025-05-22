10 мифов о похудении, в которые пора перестать верить

Ожирение – не просто вопрос внешности, а серьезное заболевание. Но несмотря на масштаб проблемы, представления о том, как с ней бороться, по-прежнему искажены. Cоциальные сети и даже "добрые советы" знакомых формируют устойчивые, но вредные мифы о похудении, сообщает Zakon.kz.

Врачи неустанно объясняют, почему в борьбе с лишним весом важно не просто сбросить килограммы, а сохранить здоровье.

10 мифов о похудении выглядят так.

Миф № 1. Чтобы похудеть, нужно сидеть на строгой диете или голодать

Многие уверены, что похудение – это в первую очередь отказ от еды или резкое сокращение калорий.

"Ограничение калорийности рациона – одно из необходимых условий снижения массы тела. Без него ничего не получится. Проблема в том, как люди реализуют этот дефицит калорий". Эндокринолог, диетолог Олеся Гурова

Человек не может долго придерживаться жесткой схемы, и по завершении диеты продукты возвращаются в рацион в избытке.

"Чтобы не просто снизить вес, но и удержать результат, нужно разумно сокращать рацион питания, примерно на 500-600 ккал в день от текущего уровня", – советует Гурова.

Миф № 2. Нельзя ужинать после 18:00

Это убеждение основано на устаревших представлениях о метаболизме. Многие до сих пор уверены: если поужинать после шести вечера, все съеденное обязательно превратится в жир.

"Главное – что вы едите и сколько калорий потребляете в течение дня, а не время последнего приема пищи. Важно, чтобы ужин был легким, сбалансированным и не перегруженным быстрыми углеводами и жирами. Идеальный ужин – это белок (птица, рыба, морепродукты) с овощами и немного полезных жиров. Главное правило – закончить прием пищи примерно за три-четыре часа до сна, чтобы организм успел переварить пищу и вы не испытывали дискомфорт во сне". Эндокринолог Ольга Пьяных

Миф № 3. Кардиотренировки – лучший способ сжечь жир

Многие уверены, что только бег или интенсивная аэробика способны "растопить" жировые отложения, и часами изматывают себя на беговых дорожках, пренебрегая другими видами физической активности. Однако в долгосрочной перспективе такой подход не дает устойчивого результата и разочаровывает.

По словам диетолога Гуровой, человек с ожирением – это нередко пациент со множеством сопутствующих заболеваний, которому не лень двигаться, а просто не хватает сил. Для него физические нагрузки могут провоцировать аппетит, а еда после тренировки часто "не считается". Поэтому человек вряд ли увидит результат.

Тем не менее физическая активность крайне важна.

"Она помогает сжигать калории, оказывает системный положительный метаболический эффект, влияя на сердечно-легочную систему, психоэмоциональное состояние и поддерживает мышечную массу. Чем больше доля мышечной массы, тем эффективнее идет процесс снижения веса. Именно поэтому пациентам рекомендовано сочетать аэробные и анаэробные нагрузки, кардио и силовые. Высокоинтенсивные интервальные тренировки являются наиболее эффективными". Олеся Гурова

Важно подобрать оптимальный режим тренировок может только врач ЛФК. Он расширит режим физической активности эффективно и безопасно, что важно для нездорового организма. Фитнес-тренер может не обладать компетенциями для работы с людьми с большим весом и сопутствующими заболеваниями.

Миф № 4. БАДы, чаи и "жиросжигатели" помогают похудеть

Многие воспринимают пищевые добавки и "жиросжигатели" как волшебную таблетку: выпил капсулу или заварил чай – и вес сам ушел.

"Многие из этих средств содержат ингредиенты с недоказанным действием или в дозировках, недостаточных для реального эффекта. Более того, некоторые компоненты могут быть опасны для здоровья, вызывая побочные эффекты со стороны сердечно-сосудистой системы, печени и почек. Некоторые БАДы назначаются врачом при выявлении дефицитов, но не с целью снижения веса". Ольга Пьяных

Миф № 5. Сорвался – нужно начинать заново

После одного лишнего пирожного или калорийного ужина многие впадают в отчаяние и решают, что вся их работа пошла насмарку. Однако срыв – это не конец, а часть нормального процесса изменений.

"Питание – это сложный и многогранный процесс, который не может рассматриваться в терминах "черное" и "белое". Такой подход создает условия для чувства вины и стыда, особенно когда возникают "срывы". Это может привести к расстройствам пищевого поведения, ограничениям или перееданиям. Важно относиться к своему питанию как к части системы, учитывать свою нагрузку, умственную и физическую". Психолог Полина Балан

Снижение веса, как отмечено в публикации издания РБК Life, заключается не в том, чтобы делать все идеально, а в способности осознанно выбирать для себя что-то более полезное, сохраняя при этом здоровые отношения с едой.

Миф № 6. Чтобы похудеть, нужно исключить жиры

Многие считают жир главным виновником набора веса и полностью убирают его из рациона. В ход идут обезжиренные продукты, строгие запреты и полное исключение масел, орехов и даже жирной рыбы. Однако жиры – один из трех основных макроэлементов, необходимых организму. Полный отказ от них не только не ускоряет похудение, но и может привести к нарушениям обмена веществ и гормональному сбою.

"Полезные жиры необходимы даже при снижении веса. Во-первых, они помогают контролировать чувство голода, обеспечивая долгое чувство сытости, что предотвращает переедание и тягу к сладкому. Во-вторых, жиры участвуют в усвоении жирорастворимых витаминов (A, D, E, K), которые критически важны для нормального обмена веществ и гормонального баланса. В-третьих, полезные жиры поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы, снижая уровень "плохого" холестерина. В-четвертых, они необходимы для нормальной работы мозга и нервной системы. Исключая жиры, вы не только не помогаете похудению, но и наносите вред своему здоровью. Важно выбирать правильные источники жиров: жирную рыбу, авокадо, оливковое масло, орехи и семена", – напоминает Пьяных.

Миф № 7. Ожирение – это слабая сила воли

Часто избыточный вес воспринимается как личная неудача или признак лени, а не как медицинское состояние. Считается, что человек просто "много ест и мало двигается", а значит, сам виноват. Такое упрощенное восприятие приводит к стигматизации, чувству вины и отказу от обращения за помощью.

"Считать ожирение лишь проявлением лени – это упрощение сложной проблемы, игнорирующее множество физиологических и психологических механизмов, которые приводят к набору веса. Эффективное лечение ожирения требует комплексного подхода, учитывающего все эти аспекты, а не только призывы к самоконтролю". Ольга Пьяных

Миф № 8. Препараты для похудения заменяют спорт и диеты

Есть мнение, что медикаментозное похудение – быстрая и простая альтернатива диете и спорту. Достаточно принять таблетку – и вес начнет снижаться сам. В реальности все гораздо сложнее: препараты для снижения веса назначаются строго по медицинским показаниям и далеко не всем. Их действие направлено не на "сжигание жира", а на снижение аппетита, улучшение метаболических показателей или замедление усвоения жиров. В каких же случаях медикаментозное лечение действительно оправданно?

"В текущих клинических рекомендациях по лечению ожирения сохранился главный принцип назначения медикаментозной терапии ожирения — она необходима при неэффективности коррекции образа жизни или с целью поддержания достигнутого результата, таким образом, эти препараты рассматриваются как дополнение к комплексному подходу, включающему изменение образа жизни". Ольга Пьяных

Миф № 9. Чем меньше калорий – тем лучше результат

Считается, что быстрее всего можно похудеть, резко сократив калории до минимума. Некоторые садятся на экстремально низкокалорийные рационы до 800-1000 ккал в день, полагая, что это ускорит процесс. Диетолог Олеся Гурова напоминает, что это может замедлить метаболизм в будущем.

"Организм воспринимает жесткое ограничение калорий как сигнал голода, в биологическом смысле это угроза жизни. Поэтому включаются защитные механизмы: усиливается чувство голода, меняется работа жировой ткани и энергетического обмена, активизируются сигнальные физиологические системы. Все это тянет вес обратно. Если при этом еще и недостаточно мышечной массы, вероятность отката увеличивается". Олеся Гурова

Миф № 10. Вес – главный показатель прогресса

Многие судят об успехе похудения исключительно по цифре на весах. Если стрелка застыла или пошла вверх, значит, "все плохо". Гиперфиксация на цифрах часто приводит к недовольству и беспокойству. Но есть и другие, более значимые показатели, которые могут указывать на улучшение здоровья и фигуры.

Уровень энергии. Если вы замечаете, что стали чувствовать себя более энергичными и активными, это немалый успех.

Изменения в самочувствии. Улучшение настроения, уменьшение стресса и тревожности говорят о позитивных переменах.

Физическая выносливость. Повышение возможности заниматься физической активностью и уменьшение одышки при нагрузке – еще один важный индикатор.

Размеры. Отмечайте, как изменяются объемы талии, бедер и других частей тела.

Ощущение себя в теле.

"Уверенность и комфорт в собственном образе – это не менее важные достижения". Полина Балан

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Материал по теме Как безделье влияет на мозг

Ранее диетолог-эндокринолог Антон Поляков заверил, что хороший качественный кефир может нести пользу для человека, если употреблять его перед сном. Так, как уточняет врач, за счет микрофлоры, содержащейся в этом продукте, идет стимуляция пищеварения, что благотворно влияет на очищение кишечника.