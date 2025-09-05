#АЭС в Казахстане
Советы

Миф о лимоне и похудении: правда, которую скрывают

лимон с водой, диеты, похудение, вред здоровью, врачи, спорт, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 17:20 Фото: pexels
Многие в погоне за красивой фигурой прибегают к нетрадиционным способам и прислушиваются к популярным советам из социальных сетей. Однако, кроме правильного питания и физических нагрузок получить желаемый результат никому еще не удалось, сообщает Zakon.kz.

Так, очень часто можно услышать про чудотворное действие лимона с водой.

Профессор РАН, заведующая кафедрой гастроэнтерологии и диетологии Пироговского университета Татьяна Строкова на это заявляет, что поддержанию нормальной массы тела способствуют только рациональное питание, соответствующее нормам физиологических потребностей с учетом возраста, пола и физической активности.

"Если человек имеет избыточную массу тела и ожирение, ни один продукт при регулярном его применении не поможет снизить вес. Необходимо осознать режим питания, минимизировать количество перекусов. И только после консультации диетолога возможно составить сбалансированный рацион, на котором пациент начнет снижать вес. Лимон в данной ситуации не является панацеей".Татьяна Строкова

Кроме того, продолжает специалист в разговоре с изданием "Газета.ru", пациентам с гиперацидными состояниями (это состояния, при которых увеличивается продукция желудочного сока, возрастает концентрация соляной кислоты) регулярный прием напитков с лимоном может даже навредить, приведя к негативным последствиям со стороны желудочно-кишечного тракта.

Стоит отметить, что лимон содержит большое количество витамина С и регулярное, но разумное его количество может быть профилактикой, например, инфекций, заболеваний полости рта.

"Но большие дозы витамина С у лиц с заболеваниями ЖКТ и склонностью к мочекаменной болезни могут иметь негативные последствия. Например, пациенты, страдающие гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, могут отмечать усиление изжоги и жжения при приеме кислой жидкости".Татьяна Строкова

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 17:20
100-летняя москвичка назвала два продукта, от которых отказалась и сохранила здоровье

Ранее известный российский врач Александр Мясников во время одной из телепередач назвал вредные продукты для мозга школьников.

