Думайте быстрее: Василиса Володина дала рекомендации на ближайшие дни
Со слов астролога, соединение Меркурия с Ураном будет происходить до 27 мая. Поэтому все, что касается общения с другими людьми, "входящей" и "исходящей" информацией приобретает эффект внезапности. Все до этого времени перестает быть заурядным, пишет Володина в своем Telegram-канале.
"Мы способны ловить инсайты, молниеносно принимать крутые решения", – уверена астролог.
Также с ее слов, идеи в эти дни лучше записывать, потому что улетучиваются они также стремительно, как приходят в голову. Но у такой активности есть и обратная сторона: возбудимость, нервозность "наэлектризованность", нетерпимость.
"Резко возрастут претензии к собеседникам и подчиненным. Захочется слышать что-то совсем не банальное, а стандартные "правильные" ответы покажутся примитивными и начнут раздражать", – предупреждает Володина.
Также нежелательные сюрпризы могут принести приборы и гаджеты, которые, с ее слов, вдруг сломаются или перестанут работать в штатном режиме.
С 26 мая Меркурий переходит в знак Близнецов. Это хорошая возможность для обучения, расширения круга общения и запуска новых идей.