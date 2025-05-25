#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
510.84
579.7
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
510.84
579.7
6.39
Советы

Думайте быстрее: Василиса Володина дала рекомендации на ближайшие дни

Советы Василисы Володиной, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2025 07:45 Фото: pixabay
Российская астролог Васили Володина рассказала, на что "советуют" обратить внимание звезды до 27 мая, сообщает Zakon.kz.

Со слов астролога, соединение Меркурия с Ураном будет происходить до 27 мая. Поэтому все, что касается общения с другими людьми, "входящей" и "исходящей" информацией приобретает эффект внезапности. Все до этого времени перестает быть заурядным, пишет Володина в своем Telegram-канале.

"Мы способны ловить инсайты, молниеносно принимать крутые решения", – уверена астролог.

Также с ее слов, идеи в эти дни лучше записывать, потому что улетучиваются они также стремительно, как приходят в голову. Но у такой активности есть и обратная сторона: возбудимость, нервозность "наэлектризованность", нетерпимость.

"Резко возрастут претензии к собеседникам и подчиненным. Захочется слышать что-то совсем не банальное, а стандартные "правильные" ответы покажутся примитивными и начнут раздражать", – предупреждает Володина.

Также нежелательные сюрпризы могут принести приборы и гаджеты, которые, с ее слов, вдруг сломаются или перестанут работать в штатном режиме.

С 26 мая Меркурий переходит в знак Близнецов. Это хорошая возможность для обучения, расширения круга общения и запуска новых идей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Меркурий переходит в Близнецы: что это значит и как повлияет на нас
Советы
19:08, 24 мая 2025
Меркурий переходит в Близнецы: что это значит и как повлияет на нас
Астролог назвала три знака зодиака, которым повезет на работе летом 2025 года
Советы
16:43, 24 мая 2025
Астролог назвала три знака зодиака, которым повезет на работе летом 2025 года
Что на самом деле убивает любовь
Советы
15:17, 24 мая 2025
Что на самом деле убивает любовь
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: