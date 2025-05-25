Думайте быстрее: Василиса Володина дала рекомендации на ближайшие дни

Российская астролог Васили Володина рассказала, на что "советуют" обратить внимание звезды до 27 мая, сообщает Zakon.kz.

Со слов астролога, соединение Меркурия с Ураном будет происходить до 27 мая. Поэтому все, что касается общения с другими людьми, "входящей" и "исходящей" информацией приобретает эффект внезапности. Все до этого времени перестает быть заурядным, пишет Володина в своем Telegram-канале.

"Мы способны ловить инсайты, молниеносно принимать крутые решения", – уверена астролог.

Также с ее слов, идеи в эти дни лучше записывать, потому что улетучиваются они также стремительно, как приходят в голову. Но у такой активности есть и обратная сторона: возбудимость, нервозность "наэлектризованность", нетерпимость.

"Резко возрастут претензии к собеседникам и подчиненным. Захочется слышать что-то совсем не банальное, а стандартные "правильные" ответы покажутся примитивными и начнут раздражать", – предупреждает Володина.

Также нежелательные сюрпризы могут принести приборы и гаджеты, которые, с ее слов, вдруг сломаются или перестанут работать в штатном режиме.

С 26 мая Меркурий переходит в знак Близнецов. Это хорошая возможность для обучения, расширения круга общения и запуска новых идей.