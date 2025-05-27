О привычках миллионеров рассказала эксперт по брендингу

Эксперт по брендингу, работающая с самыми состоятельными топ-менеджерами корпораций, обозначила шесть привычек, которые есть у каждого миллионера, сообщает Zakon.kz.

Эксперт по брендингу, работающая с топами мегакорпораций, 44-летняя Келли Лундберг раскрыла кредо большинства богачей. Озвученные ею шесть привычек миллионеров опубликовало издание Mail Online.

1. Бережливость как религия. 88% богачей жестко контролируют расходы. Например, основатель IKEA Ингвар Кампрад ездил на работу на автобусе и обедал в столовой собственной компании.

2. Один фокус – одна цель. 80% богатых людей концентрируются только на одной цели, пока не достигнут ее. А 88% обычных распыляются на несколько задач сразу. Оказывается, многозадачность – это про бедность.

3. Чтение вместо YouTube. Подавляющее число миллионеров читают биографии, профессиональную литературу и новости по своей сфере минимум полчаса в день. Реалити-шоу смотрят только 6% богатых против 78% небогатых.

4. Ранний подъем как суперсила. Билл Гейтс, Тим Кук и Ричард Брэнсон встают за три часа до работы. Используют время для планов, спорта и чтения. Совы в мире миллионеров – вымирающий вид.

5. Нетворкинг как искусство. 68% богатых считают новые контакты ключом к успеху. Они избегают нытиков и окружают себя успешными людьми. Правило общения миллионеров: выслушать пять слов, сказать одно.

6. Инвестиции в себя. Деньги для богачей – не способ купить яхту, а возможность прокачать навыки. 86% миллионеров убеждены в необходимости постоянного обучения. Например, Билл Гейтс называет себя "вечным студентом".

Говоря о многозадачности, миллиардер Илон Маск готов расстаться с политической деятельностью и полностью сосредоточиться на бизнесе.