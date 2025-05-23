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Телец, Рак и Стрелец начнут новую жизнь с 24 мая

гороскоп, удача, астрология, Рак, Телец, Стрелец, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 10:45 Фото: pexels
В субботу, 24 мая 2025 года, звезды выстроятся в уникальную конфигурацию, открывая редкое окно возможностей, в которое, по словам астрологов, войдут сразу три представителя зодиакального круга. Так, Телец, Рак и Стрелец с этого дня начнут новую жизнь, сообщает Zakon.kz.

К примеру, Телец почувствует, как его терпение, накопленное за последние месяцы, наконец начнет приносить плоды. При этом внутренняя стабильность, столь важная для представителей этого знака, станет точкой опоры для дальнейшего роста.

Рак ощутит, как мир неожиданно разворачивается к нему лицом. В его жизнь вернется вдохновение, появятся новые проекты, а в личной жизни – теплота и принятие.

Стрелец откроет для себя новые горизонты. Но на этот раз не за счет усилий, а благодаря правильному стечению обстоятельств. Особую радость, как сказано в публикации издания "Стерлеград", принесут путешествия и предложения, которые невозможно было предсказать.

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, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 10:45
Названы самые верные спутницы по знаку зодиака

Ранее астрологи убеждали, что только три знака зодиака обладают врожденным вектором на победу. К этим счастливчикам они относят Льва, Овна и Стрельца.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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