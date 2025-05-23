Телец, Рак и Стрелец начнут новую жизнь с 24 мая
К примеру, Телец почувствует, как его терпение, накопленное за последние месяцы, наконец начнет приносить плоды. При этом внутренняя стабильность, столь важная для представителей этого знака, станет точкой опоры для дальнейшего роста.
Рак ощутит, как мир неожиданно разворачивается к нему лицом. В его жизнь вернется вдохновение, появятся новые проекты, а в личной жизни – теплота и принятие.
Стрелец откроет для себя новые горизонты. Но на этот раз не за счет усилий, а благодаря правильному стечению обстоятельств. Особую радость, как сказано в публикации издания "Стерлеград", принесут путешествия и предложения, которые невозможно было предсказать.
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