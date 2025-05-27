С важным предупреждением обратились к туристам, планирующим лететь на Шри-Ланку

Посольство России на Шри-Ланке опубликовало предупреждение для туристов о риске заразиться лихорадкой чикунгунья, сообщает Zakon.kz.

Как указано в распространенной информации, Министерство здравоохранения республики, а также местные вирусологи фиксируют наиболее активную вспышку лихорадки чикунгунья на острове за последние 20 лет. Заболевание переносится желтолихорадочными комарами, наиболее активными в дневное время суток. Симптомы проявляются через 2-12 дней после укуса. К ним обычно относят сильную боль в суставах, внезапное повышение температуры и кожную сыпь.

Туристов просят соблюдать соответствующие профилактические меры:

для предотвращения проникновения комаров в дома на оконных и дверных проемах устанавливать защитные сетки;

открытые участки кожи или одежду опрыскивать репеллентами в строгом соответствии с указаниями, содержащимися в аннотациях;

носить одежду, которая максимально закрывает кожу от укусов комаров в дневное время.

Между тем в местных СМИ пишут не только о чикунгунье, но и о лихорадке денге. Так, в начале мая сообщалось, что лихорадка денге и чикунгунья становятся все более серьезной проблемой для здравоохранения в стране.

По данным Минздрава Шри-Ланки, с 1 января этого года в стране зарегистрировано 18 749 случаев заболевания денге, и из-за непрекращающихся дождей существует риск увеличения числа случаев.

Наибольшую эпидемиологическую настороженность вызывают следующие регионы:

Коломбо и пригородные зоны – столица и крупнейший город страны с высокой плотностью населения и постоянным туристическим потоком. Здесь вирус распространяется особенно быстро.

Галле и юго-западное побережье – популярный регион у российских туристов зимой. Теплый влажный климат и обилие зелени создают идеальные условия для комаров.

Тринкомали и северо-восток – актуальны летом как туристическое направление. В этих районах также регистрируются случаи заражения.

Особо опасны районы со стоячими водоемами (лужи, пруды, неубираемые емкости с водой), густой растительностью рядом с жильем, слабо вентилируемыми или открытыми помещениями без москитных сеток.

Во Франции тоже борются с вирусом чикунгунья. На Реюньоне, заморской территории страны в Индийском океане, ввели экстренный план действий из-за эпидемии.