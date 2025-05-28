Какие породы кошек выбирают неординарные люди

Неординарные, креативные и нестандартно мыслящие люди часто выбирают кошек, которые отражают их индивидуальность, – по внешности, характеру или редкости, сообщает Zakon.kz.

Перечислим породы, которые чаще всего становятся выбором таких личностей.

Сфинкс

Их выбирают из-за нетипичной внешности (без шерсти), высокого интеллекта и контактности.

Эта порода подойдет художникам, дизайнерам, людям, ищущим эмоциональную связь и необычное животное.

Бенгальская кошка

Эта порода привлекает неординарных людей дикой внешностью, активностью и независимостью. Она подходит любителям приключений, людям с ярким темпераментом и лидерскими качествами.

Ориентальная короткошерстная

Фото: wikimedia

Ориенталов выбирают люди артистичные, выразительные, любящие быть в центре внимания. Привлекают эти кошки экзотической внешностью, общительностью, громким "голосом".

Абиссинская кошка

Фото: wikimedia

Их выбирают за грациозность, игривость, "дикость" во внешности. Подходит порода интеллектуалам, ценящим утонченную эстетику и живой ум.

Корат

Это редкая порода, считается приносящей удачу, с мистическим флером. Подходит интровертам, коллекционерам редкого, людям, склонным к духовным практикам.

Ликой (оборотень-кошка)

Их выбирают за уникальную, "пугающую" внешность и редкость. Оборотни-кошки подходят готам, тем, кто любит фильмы ужасов, загадочным и мистическим натурам.

Шотландская вислоухая (необычный взгляд на популярное)

Фото: wikimedia

Их выбирают за милый внешний вид, спокойствие, но с неожиданным характером. Подойдет порода тем, кто любит сочетание классики с изюминкой.

Русская голубая

Фото: wikimedia

Голубых кошек выбирают по следующим причинам: холодная элегантность, независимость, редкая преданность. Они подходят аналитикам, писателям, людям с глубоким внутренним миром.

Ранее Zakon.kz писал об уникальном случае в Канаде, где спасли кошку с шестью лапами.