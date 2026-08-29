Ореховый, или Хлебный Спас: что можно и нельзя делать 29 августа

29 августа православные верующие отмечают третий, последний Спас – Ореховый. В народной традиции этот день также называют Хлебным, Третьим и Холщовым. В этот день есть определенные ритуалы, которые стоит или не стоит соблюдать, сообщает Zakon.kz.

Ореховый Спас традиционно связывали с завершением полевых работ и сбором нового урожая. К этому времени крестьяне заканчивали уборку зерна, начинали сеять озимые, собирали орехи и готовили праздничную выпечку из муки нового урожая. Об этом пишет издание KP.RU.

Что принято делать на Ореховый Спас

В этот день было принято печь хлеб и пироги, собирать орехи, посещать церковь и освящать продукты нового урожая. Также устраивали семейный праздничный ужин.

Одной из традиций было посещение бани. Считалось, что особой защитной силой обладают веники из орешника, ими старались уберечься от сглаза и различных неприятностей.

С Ореховым Спасом связано и немало поверий. Например, девушки могли гадать на орехах: загадывали желание и разбивали скорлупу. Если плод оказывался спелым и крепким, это считалось хорошим знаком, а пустой или испорченный орех сулил несбывшееся желание.

Как на Ореховый (Хлебный) Спас девушки гадают на любовь

В социальных сетях накануне праздника пользователи вспоминают и другое народное поверье, связанное с личной жизнью. Согласно распространенной примете, девушка должна съесть хлеб с солью и произнести определенные заговорные слова, якобы это поможет встретить свою любовь и выйти замуж.

При этом подобные способы относятся именно к народным верованиям и не имеют научного подтверждения.

Что нельзя делать

В народной традиции на Ореховый Спас советовали избегать ссор, ругани и злых пожеланий. Также считалось нежелательным переедать за праздничным столом.

Несмотря на то, что Успенский пост к 29 августа уже завершен, праздник традиционно проводили без излишеств, уделяя внимание семье, урожаю и благодарности за завершение летних трудов.

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