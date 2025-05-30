Породы собак, которые думают быстрее человека
И иногда это похоже на "мгновенную" реакцию или принятие решения.
Zakon.kz подготовил список пород собак, чья умственная скорость и обучаемость удивляют даже опытных кинологов.
Бордер-колли
Фото: wikimedia
Лидер по интеллекту. Эти собаки молниеносно схватывают команды, предугадывают действия хозяина.
Это не только цирковой артист, но и стратег: быстро учится, запоминает и применяет.
Немецкая овчарка
Фото: pixabay
Недаром их используют для службы в полиции и армии, ведь они умеют принимать самостоятельные решения в критической ситуации.
Золотистый ретривер
Фото: wikimedia
Очень сообразительные собаки, часто "понимают с полуслова" – в прямом смысле.
Доберман
Фото: pexels
Эта порода быстро реагирует, отлично поддается дрессировке и при этом всегда на чеку.
Австралийская пастушья собака (хилер)
Фото: pixabay
Собака сочетает интеллект, выносливость и мгновенную реакцию. Придумана, чтобы управлять стадами.
Шелти (шелти-колли)
Фото: wikimedia
Мини-бордер-колли по характеру. Быстрая реакция, отличная память, послушание.
Ранее Zakon.kz писал о породах собак, которые не подходят для семей с малышами.