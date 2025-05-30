Породы собак, которые думают быстрее человека

Конечно, ни одна порода собак не думает быстрее человека в целом, так как у людей более развитый интеллект, абстрактное мышление и способность к сложным логическим операциям. Но есть породы, которые быстро обучаются, мгновенно реагируют на команды и демонстрируют высокую сообразительность.

И иногда это похоже на "мгновенную" реакцию или принятие решения.

Zakon.kz подготовил список пород собак, чья умственная скорость и обучаемость удивляют даже опытных кинологов.

Бордер-колли

Фото: wikimedia

Лидер по интеллекту. Эти собаки молниеносно схватывают команды, предугадывают действия хозяина.

Это не только цирковой артист, но и стратег: быстро учится, запоминает и применяет.

Немецкая овчарка

Фото: pixabay

Недаром их используют для службы в полиции и армии, ведь они умеют принимать самостоятельные решения в критической ситуации.

Золотистый ретривер

Фото: wikimedia

Очень сообразительные собаки, часто "понимают с полуслова" – в прямом смысле.

Доберман

Фото: pexels

Эта порода быстро реагирует, отлично поддается дрессировке и при этом всегда на чеку.

Австралийская пастушья собака (хилер)

Фото: pixabay

Собака сочетает интеллект, выносливость и мгновенную реакцию. Придумана, чтобы управлять стадами.

Шелти (шелти-колли)

Фото: wikimedia

Мини-бордер-колли по характеру. Быстрая реакция, отличная память, послушание.

Ранее Zakon.kz писал о породах собак, которые не подходят для семей с малышами.