Породы собак, которые лучше других скрасят жизнь одинокого человека

Среди всех причин завести собаку наличие постоянного компаньона – одна из самых важных. Они с удовольствием будут сопровождать вас по жизни. Есть такие породы собак, которые тесно привязываются к своим владельцам, более ласковы и ориентированы на человека сильнее других, сообщает Zakon.kz.

Все собаки дарят общение и поддержку, но некоторые люди хотят собаку, которая участвует во всем, что они делают, в то время как другие чувствуют себя счастливее с более независимой. Эксперты подобрали породы собак, которые не только подарят вам любовь, виляние хвостом при встрече, но и общение, компанию, структурируют вашу жизнь, внесут в нее распорядок и даже заставят выйти на прогулку на улицу, что весьма полезно для одиноких людей, чувствующих себя изолированными.

Пудель

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Пудели – отличные помощники в повседневной жизни. За модными стрижками скрывается исключительно спортивная, умная собака.

Пудели чувствуют себя счастливее всего, когда их включают в дела всей семьи. Они хорошо распознают настроение людей и адекватно на него реагируют, что делает их отличными собаками для эмоциональной поддержки. Они, как правило, глубоко привязываются к тем, кто им близок.

Мопс

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Мопсы очень любят людей. Это ласковые собаки, которые любят быть рядом со своими хозяевами. Их игривый характер делает их прекрасными компаньонами, особенно в семьях, где кто-то проводит большую часть дня дома.

Если кто-то ищет собаку, которая любит свернуться калачиком рядом, разделять его повседневную жизнь и дарить много внимания и ласки, им стоит присмотреться к мопсу.

Однако этим маленьким собакам требуется немного больше ухода, поскольку, как говорят ветеринары, мопсы относятся к брахицефальным, или плоскомордым, породам, а это значит, что у них выше, чем обычно, риск развития определенных проблем со здоровьем, таких как затрудненное дыхание.

Акита

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Акита известна своей надежностью, поэтому вы можете рассчитывать на то, что эти пушистые собаки будут любить вас всем сердцем и сделают каждый день немного менее одиноким.

Одна из самых известных акит по кличке Хатико даже стала всемирным символом преданности, поскольку она была известна тем, что каждый день ждала своего покойного хозяина на станции Сибуя в Токио, когда тот возвращался с работы. Это лишь подтверждает, насколько тесную связь могут установить эти щенки с людьми.

Акита хоть может быть любящей и устанавливать необычайно глубокие связи со своими семьями, но эта порода может быть более сдержанной по сравнению, например, с лабрадором-ретривером.

Акита нуждается в хорошей дрессировке, социализации и уходе.

Чихуахуа

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Эта собака обожает дружить с людьми и может привнести немного больше дружбы, радости и любви в вашу повседневную жизнь.

Чихуахуа, как правило, очень привязываются к одному или нескольким людям, становясь постоянными компаньонами, которые будут следовать за человеком из комнаты в комнату.

Эта порода собак неприхотлива в уходе, но они довольно хрупкие, поэтому крайне важно обращаться с питомцем бережно.

Их миниатюрное телосложение делает их идеальным выбором для людей, которые много путешествуют и хотят брать собаку с собой, или даже для пожилых людей, желающих иметь собаку, которая будет сидеть на коленях, пишет Paradepets.

Йоркширский терьер

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Йорки, как правило, очень ласковые и предпочитают оставаться рядом с хозяином. Они часто следуют за ними повсюду, обеспечивая постоянное общение.

Несмотря на свои небольшие размеры, йоркширские терьеры обладают большой энергией и игривым характером. Поэтому для того, чтобы ваш питомец чувствовал себя хорошо, необходимы регулярные прогулки и игры.

Также эта порода практически не линяет.

Корги

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Ветеринары рекомендуют их в качестве питомцев людям всех возрастов, которые хотят иметь надежного друга и его стабильное присутствие рядом.

Обычно им нравится участвовать в семейной жизни, и они могут устанавливать тесные связи со своими хозяевами. В целом же эта собака будет невероятно верна и станет прирожденным защитником.

Такса

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Она известна как отличный друг, невероятно ласковый к членам семьи.

Таксы – это жизнерадостная порода, которая обычно готова на все, что делает их подходящими для многих семей. Эта порода также, как правило, умна и бдительна, выполняя двойную функцию: друга и сторожевой собаки.

Эксперты ранее рассказали, почему маленькие породы собак чаще проявляют агрессию к хозяевам и незнакомцам, тогда как многие крупные породы ведут себя спокойнее.