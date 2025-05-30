Как понять, давать ли второй шанс отношениям

Бывают такие ситуации, что пара рассталась, а через какое-то время один из партнеров начинает предпринимать попытки вернуть отношения. Что в этом случае делать? На этот вопрос есть ответ у психолога Сергея Лунюшина, сообщает Zakon.kz.

Особенно сложно ответить на этот вопрос, если в процессе отношений были крепкие ссоры или предательства. Стоит ли давать второй шанс партнеру/партнерше и как понять, что именно сейчас самое время для этого решения? Разбираемся с экспертом.

По словам психолога высшей категории, НЛП-психотерапевта, когнитивно-поведенческого психотерапевта Сергея Лунюшина, давать второй шанс в прерванных отношениях – это личное решение каждого человека. Оно требует честности с собой, анализа ситуации и доверия к своему внутреннему голосу. Причин прекращения отношений довольно много, но они делятся, как правило, на две группы.

Первая группа – когда виноват один человек. Вторая группа – когда виноваты двое.

"Когда виноват один партнер, то зачастую он совершает проступок, выходящий за рамки привычного в этой паре. Банально – это измена, если это не оговаривается в отношениях как норма. Вторая группа – это разрыв отношений из-за недопонимания друг друга или неуважение к интересам друг друга. Тогда, конечно, виноваты оба", – рассказал эксперт ИА RuNews24.ru.

Лунюшин подчеркнул, что в отношениях бывают разные ситуации, но при каких обстоятельствах необходимо попробовать дать второй шанс?

"Во-первых, необходимо понять, что эти отношения ценны для обоих партнеров. Второе условие – необходимо четкое осознание, в чем заключается причина расставания. Третье – виновник или оба члена пары, по причине которых и произошло расставание, должны попросить друг у друга прощения и пообещать вести себя по-другому. И тут должна быть конкретика, то есть: "Я обещаю, что больше не буду изменять", – объяснил он.

В случае, когда виноваты двое, очень часто бывает недопонимание из-за разных убеждений, привычек и психотравм, добавил Сергей Лунюшин.

"Из моего опыта: мужчина раз в неделю-две на что-то раздражался. Он повышал голос. Но у его жены было непростое детство – на нее орали, пытались надавить, манипулировать. И любое повышение голоса она автоматически воспринимала как насилие. На самом деле муж не хотел на нее воздействовать каким-то образом, просто таким способом он показывал свои эмоции на недовольство. Это копилось годами и выстрелило в один прекрасный момент на совершенно глупой ситуации. Пара чуть не разошлась. Но им удалось понять друг друга и решить проблему", – рассказал психолог.

Он отметил, что после примирения и возобновления отношений необходимо изменение поведения. При этом партнеры должны стремиться поменять свое поведение к лучшему.

"Когда примирение происходит на уровне обещаний, например, "Я не буду спать с чужими дядями", а все равно идет, тогда необходимо расставаться", – отметил Сергей Лунюшин.

Психотерапевт добавил, что когда люди видят, что у них не получается изменить свое поведение, но есть такое желание, то стоит обратиться за помощью к семейному психологу.

"Конечно, это не дает 100% того, что пара помирится. Но, по крайней мере, это даст очень большой шанс понять друг друга и что-то начать делать по-другому, чтобы сохранить отношения", – резюмировал психолог Сергей Лунюшин.

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