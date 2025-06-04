Почему ЦОНы и спецЦОНы не будут работать 6 июня

Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) объявило 6 июня 2025 года первым днем Курбан айта. О работе ЦОНов и спецЦОНов в этот праздничный день рассказали Zakon.kz в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Так, согласно заявлению корпорации:

"В связи с празднованием Курбан айта Центры обслуживания населения, включая спецЦОНы, не будут работать в пятницу, 6 июня".

Вместе с тем суббота, 7 июня, будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов.

"Центры обслуживания населения будут осуществлять прием граждан с 9:00 до 13:00. СпецЦОНы будут открыты для приема заявлений с 9:00 до 12:00, выдача документов – до 13:00". НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

Стоит отметить, что на час раньше начинается и заканчивается рабочий день в Центрах обслуживания населения Восточно-Казахстанской области.

Актуальный список дежурных ЦОНов и спецЦОНов можно найти на официальной странице Государственной корпорации в Instagram, а также узнать по номеру 1414.

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