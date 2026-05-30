Советы

30 мая отмечают День окрошки: врачи назвали самый полезный вариант супа

история супа "окрошка" и советы врачей, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2026 15:32
30 мая любители окрошки отмечают неофициальный праздник одного из самых популярных летних блюд. В честь этой даты диетологи объяснили, какая основа для супа приносит больше пользы организму и почему не всякая окрошка одинаково полезна, сообщает Zakon.kz.

Традиционно в состав окрошки входят свежие огурцы, редис, зелень, отварной картофель, яйца и мясо или колбаса. Однако споры о том, на чем лучше готовить блюдо – на квасе, кефире или минеральной воде – не утихают до сих пор. Об этом пишет издание Om1.ru.

По мнению диетологов, самым полезным вариантом считается окрошка на кефире. Этот кисломолочный продукт содержит пробиотики, белок, кальций и витамины, которые благоприятно влияют на пищеварение и микрофлору кишечника. Кроме того, такой суп легче усваивается и подходит людям, следящим за весом.

Окрошка на квасе остается классическим и одним из самых любимых вариантов. Особенно полезным считается домашний квас, содержащий витамины группы B и ферменты, способствующие пищеварению. При этом специалисты напоминают, что магазинные напитки нередко содержат большое количество сахара.

Еще один популярный вариант – окрошка на минеральной воде. Она отличается низкой калорийностью и не содержит лактозы и сахара. Однако газированная вода может вызывать дискомфорт у людей с чувствительным желудком и склонностью к повышенному газообразованию.

Специалисты отмечают, что выбор основы зависит не только от вкусовых предпочтений, но и от особенностей организма. Тем не менее именно кефирная окрошка считается наиболее сбалансированным вариантом с точки зрения пользы для здоровья.

Ранее мы сообщали, что гастроэнтерологи назвали неожиданные причины проблем с кишечником.

Асель Аукешева
Асель Аукешева
