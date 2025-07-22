Топ-5 вопросов по ОСМС: как получить статус, прикрепиться к поликлинике и пройти обследования

Несмотря на то, что обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) действует в Казахстане с 2020 года, у многих по-прежнему возникают вопросы касательно статуса и возможностей получения медпомощи, сообщает Zakon.kz.

Топ-вопросов от жителей страны выглядят следующим образом.

1. Я недавно устроился на работу, все официально. Когда теперь начнет действовать ОСМС для меня?

Статус застрахованного присваивается при наличии последовательных платежей за 12 прошедших или 12 будущих месяцев без перерывов. Если ранее вы не работали официально, не состояли в льготной категории по безработице и не оплачивали взносы как самостоятельный плательщик, то статус получите по истечении одного года с момента трудоустройства при условии непрерывности платежей.

В случае необходимости получения медицинской помощи по ОСМС до наступления этого срока вы можете оплатить взносы за прошедшие 12 месяцев.

2. Недавно хотел оформить кредит и узнал, что работодатель не платит за меня взносы, хотя с заработной платы их удерживает. Как это отразится на мне и что нужно делать?

Если работодатель не оплачивает за вас взносы (хотя вы трудоустроены официальны и эти суммы удерживаются с вашей заработной платы), то у вас образуется задолженность в системе ОСМС. В связи с этим происходит утрата статуса застрахованного, и вы не сможете получать медицинские услуги, которые входят в страховой пакет – это консультации профильных врачей, диагностические обследования, плановые операции и др.

Вам необходимо обратиться в бухгалтерию своей организации и выяснить причину отсутствия выплат. Быть может, платежи производятся неверно, или возникла какая-то другая ошибка. Если же речь о недобросовестности работодателя, то имеете право обратиться в органы государственных доходов, трудовую инспекцию для защиты своих прав.

3. Я уезжал за границу, не был в стране несколько месяцев. Мне нужно пройти лечение по ОСМС. Как восстановить статус?

Если ранее вы исправно платили взносы и были застрахованы, то вам достаточно погасить задолженность за пропущенный период, и статус снова будет присвоен (при наличии платежей за 12 прошедших месяцев).

Проверить наличие или отсутствие платежей за прошедший год можно на официальном сайте Фонда социального медицинского страхования, в мобильном приложении Qoldau 24/7, через Saqtandyry-bot в Telegram.

4. Я переехал из другого города. Как мне прикрепиться к поликлинике по новому месту жительства?

Прикрепление к поликлинике производится на портале электронного правительства через соответствующую государственную услугу.

Для начала необходимо узнать, к какой поликлинике относится территория вашего проживания. Сделать это можно через справочную службу вашего региона (например, в Астане – 109). После этого авторизоваться на портале и перейти по кнопке "Заказать услугу онлайн". В появившемся окне заполнить заявку и подписать ее своей ЭЦП. В личном кабинете (в разделе "История получения услуг") можно ознакомиться с уведомлением об обработке вашей заявки, которое поступит в течение указанного времени.

Если регламентный срок оказания услуги превышен, вы можете обратиться в медицинскую организацию, куда был отправлен запрос на прикрепление.

Во избежание возможных отказов в прикреплении рекомендуется предварительно уточнять в поликлинике наличие свободных мест на участках.

5. Я беременна, наблюдаюсь у частного гинеколога. Могу ли я пройти скрининги по ОСМС бесплатно?

Да, скрининговые обследования, в том числе прентальный скрининг, входят в пакет медицинских услуг по ОСМС. Также беременной доступны лабораторные анализы, инструментальная диагностика, консультации узких специалистов. Для своевременного медицинского наблюдения нужно встать на учет по беременности (до 12 недель) в поликлинике по месту прикрепления.

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