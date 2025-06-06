Диетологи перечислили пять признаков острой нехватки белка в организме

Организм способен подать сигнал тревоги раньше, чем покажут это анализы, особенно когда речь идет о дефиците жизненно важных веществ, таких как белок, сообщает Zakon.kz.

Диетологи Джессика Кординг и Гэри Гольденберг перечислили Infobae пять тревожных звоночков, которые могут указывать на дефицит этого жизненно необходимого макроэлемента.

Первый и самый коварный – голод, который возвращается почти сразу после еды. По словам Кординг, это может быть сигналом, что в вашем рационе слишком много "пустых" калорий и не хватает питательной базы, а именно белка.

Второй признак – раны, которые очень медленно заживают. Белок – строительный материал тела, без него регенерация тканей идет с перебоями.

Третий тревожный маркер: вы упорно занимаетесь в зале, а мышцы не спешат расти. Кординг подчеркивает, что тренировки без белка, как стройка без кирпичей. А вот Гольденберг добавляет к списку еще два внешних сигнала – выпадение волос и ломкие, сухие ногти.

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