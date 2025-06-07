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Что может снизить риск рака, рассказал доктор наук

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2025 10:41 Фото: pixabay
Ключевые причины, почему физическая активность снижает риск рака, перечислил доктор медицинских наук, заведующий отделением абдоминальной хирургии и онкологии Научно-клинического центра №2 РНЦХ им. академика Б.В. Петровского Аркадий Беджанян, сообщает Zakon.kz.

Эксперт в беседе с kp.ru 6 июня 2025 года отметил, что "точного объяснения, почему физическая активность снижает риск развития рака, на сегодня нет".

"Но есть несколько научных гипотез о влиянии физнагрузок на механизмы, от которых зависит возникновение и рост опухолей", – сказал Аркадий Беджанян.

По словам специалиста, среди главных эффектов – снижение уровня половых гормонов и инсулина, которые участвуют в развитии и прогрессировании некоторых видов онкозаболеваний. Также физнагрузки дают укрепление иммунной системы, уменьшение воспалений, улучшение обмена желчных кислот и ускоренное выведение канцерогенов из кишечника.

"Кроме того, физнагрузки помогают людям оставаться в форме, не набирать лишний вес. И это мощная профилактика рака, поскольку при ожирении риск развития опухолей серьезно увеличивается", – добавил специалист.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее врач-диетолог и нутрициолог назвал скрытый симптом рака.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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