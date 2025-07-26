Какой цвет притянет удачу с 28 июля по 3 августа, раскрыла астролог

Известный российский астролог Василиса Володина поделилась рекомендацией касательно цвета, который притянет удачу на новой неделе, сообщает Zakon.kz.

Об этом она написала в своем Telegram-канале:

"Луна только начинает расти, Венера по-прежнему в Близнецах и дресс-код на новую неделю астропалитра рекомендует нам интенсивно синий. Носим и притягиваем удачу!"

Фото: Telegram/vasilisavolodina_official

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