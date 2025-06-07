Время действий, а не гармонии: прогноз Василисы Володиной на 7 июня

Известный российский астролог Василиса Володина рассказала, чем необходимо заняться сегодня, 7 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, "суббота не располагает к спокойствию, скорее, наоборот".

"Луна весь день грызется с Марсом. И нам будет не до гармонии. Лучше сразу настраиваться на активность и решительность, ставить цели и добиваться. Самое время заняться рабочими вопросами или уборкой, например, в гараже или хотя бы навести порядок в ящике с инструментами. Но аккуратнее – молотки сегодня норовят падать на ногу. Спорт, строительство, ремонт. Говорим честно и прямо, не увиливая – сегодня это эффективнее, чем дипломатия", – написала Володина в своем Telegram-канале.

А еще, как отметила Василиса, "эффективно заранее заботиться о безопасности, тем более, если отправляетесь в дорогу".

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