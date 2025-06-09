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Советы

При каком весе лица людей наиболее привлекательны

пластический хирург дал совет, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 18:15 Фото: pixabay
Пластический хирург Леонард Гроссман из США заявил о том, что человеческие лица воспринимаются как более привлекательные, если индекс массы тела (ИМТ) находится в пределах нормы от 18,5 до 24,9 единицы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание WellnessPulse, форма и структура лица во многом обусловлены генетикой и могут меняться с возрастом. В молодом возрасте, особенно у людей с нормальной или чуть увеличенной массой тела, часто сохраняется так называемый "детский жир" в области щек. Специалист отметил, что с возрастом его количество обычно уменьшается, что придает лицу более очерченные контуры. Несмотря на популярность процедур по удалению щечного жира, доктор Гроссман предостерегает от поспешных решений.

"То, что сейчас кажется "лишним", с возрастом нередко исчезает само", – объяснил врач.

По словам Гроссмана, избыток жира на лице, как и выраженный дефицит, ассоциируются с признаками проблем со здоровьем и нарушают гармонию черт. И уточнил, что самыми привлекательными кажутся лица с оптимальной толщиной жировой прослойки. Исследование ученых из Австралии, Южной Африки и Малайзии подтвердило, что здоровое количество жира на лице связано с ИМТ 18,5-24,9.

Индекс массы тела (Body Mass Index, BMI) – простая антропометрическая формула, применяемая для оценки соответствия массы тела росту. Показатель от 18,5 до 24,9 единицы соответствует норме по классификации Всемирной организации здравоохранения.

Согласно научной работе, восприятие красоты зависит и от частоты встречаемости тех или иных черт: знакомые образы кажутся более привлекательными благодаря эффекту узнавания.

Ранее сообщалось, что ученые предупредили об опасности жесткого похудения.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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