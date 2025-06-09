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Советы

Осторожно, опасно: что нельзя оставлять в автомобиле летом

Автомобиль, жара, советы, рекомендации , фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 18:46 Фото: pixabay
Летний зной грозит превратить привычные вещи в самую настоящую бомбу. Названы предметы, которые нельзя оставлять в жару в салоне автомобиля, сообщает Zakon.kz.

Аэрозольные баллончики

От лаков для волос до чистящих средств. Дело в том, что высокие температуры приводят к повышению давления внутри баллончика, что может привести к его взрыву, пишет "Автопилот".

Банки с газировкой

Содержащийся в напитке углекислый газ расширяется при нагревании, увеличивая давление на стенки банки. В итоге вы получите внеплановое посещение автомойки и море негативных эмоций.

Гаджеты

Все, что имеет аккумулятор, не должно оставаться в салоне авто. Соседство электроники с высокими температурами чревато как минимум ее выходом из строя.

Лекарства

Медикаменты, как правило, имеют строгие требования к хранению – в том числе температурные. Пренебрежение этими требованиями грозит изменением химического состава препарата и, как следствие, потерей эффективности, а то и опасностью при употреблении.

Впрочем, высокие температуры вредят не только вещам, но и людям. Подробнее о том, как пережить жару, читайте здесь.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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