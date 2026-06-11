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Советы

Жара превращает их в бомбу: что категорически нельзя оставлять в салоне авто

авто, дорога, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 16:41 Фото: pexels
С наступлением летней жары автомобилистам напомнили, какие бытовые приборы категорически не стоит оставлять в салоне транспорта, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего, наибольшую опасность представляют аэрозольные баллончики со смазками и красками.

Как отмечают специалисты издания "Автовзгляд", при нагревании внутри салона, температура в котором под прямыми солнечными лучами способна превышать 60-70°С, такие емкости начинают выделять горючие газы. В определенных условиях это может спровоцировать воспламенение или даже взрыв.

Также риск связан с бытовой электроникой. К примеру, пауэрбанки, компактные пусковые устройства для аккумуляторов и даже обычные фонарики с батарейками при перегреве могут стать источником пожара.

При достижении критической температуры запускается цепная химическая реакция, которую практически невозможно остановить.

Конечно же, не все забытые в салоне вещи несут столь серьезную угрозу, однако способны доставить владельцу немало хлопот. Так, оставленные в машине шоколад или жевательная резинка на жаре быстро плавятся и растекаются по обивке и панелям. Удаление таких загрязнений нередко требует длительной и тщательной очистки салона.

Автоэксперты рекомендуют водителям регулярно проверять салон и не хранить в автомобиле предметы, которые не используются ежедневно. Электронику в жаркий период советуют убирать в сумку-холодильник или забирать с собой, что позволит снизить риск перегрева и возможного возгорания.

Ранее корреспондент подробно рассказывал, как подготовить автомобиль к дальней поездке и не остаться посреди трассы.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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