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Советы

Что делать, если не нравятся друзья вашего ребенка

что делать, если не нравятся друзья вашего ребенка, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 01:52 Фото: pixabay
Психологи посоветовали не ставить категорических запретов на общение вашего ребенка с друзьями, поведение которого вызывает у вас настороженность, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал The Conversation, для школьников младших классов эксперты советуют установить правила ограниченного формата пребывания гостя в доме – например, запрещать игры на мебели или громкие шалости. Но даже здесь важно задуматься: основаны ли ваши ограничения на реальной пользе для ребенка, или они отражают ваши личные предпочтения и страхи? Признав, что чужой ребенок не обязательно должен походить на вас, вы даете пространство для самостоятельности сына или дочери.

Также, согласно исследованию, ученые рекомендуют с подростками выступать скорее в роли надежной опоры, но не с позиции воспитателя. Уточняется, что в этот период ценнее не совет, а возможность выговориться и быть услышанным без критики. Это дает поддержку и помогает не закрываться и не искать убежища в токсичной дружбе. При этом вмешиваться стоит только тогда, когда речь идет о травле, агрессии или насилии – любые мягкие методы не помогут в таких ситуациях, и здесь требуется незамедлительное вмешательство – обращение в школу или в профильные службы.

По мнению специалистов, только эмпатичные и поддерживающие родители закладывают основы здорового выбора друзей у детей в будущем.

Ранее сообщалось, что ученые исследовали влияние гаджетов на детей.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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