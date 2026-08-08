Как не потерять связь с ребенком после развода: советы психологов

После развода отношения с ребенком могут измениться: встречи становятся реже, а общение приходится согласовывать со вторым родителем. Психологи рассказали, как сохранить близость и не усугубить ситуацию конфликтами, сообщает Zakon.kz.

Психотерапевт Аглая Датешидзе считает, что главное – не втягивать ребенка в конфликт между родителями. Нельзя использовать его как посредника, передавать через него претензии или расспрашивать о личной жизни бывшего партнера. Для сохранения связи она советует установить регулярные ритуалы: звонки в определенное время, совместные занятия и традиции. При этом нужно уважать границы второго родителя, пишет "Доктор Питер".

Если контакт уже потерян, Датешидзе рекомендует не пытаться вернуть его силой через скандалы или судебные разбирательства. Лучше начать с небольших шагов – писать ребенку сообщения без требования ответа, передавать открытки или подарки через нейтральных людей. Важно также честно оценить собственное поведение и при необходимости извиниться.

Психолог Родион Чепалов отмечает, что после развода ребенок теряет привычную картину семьи и может оказаться в конфликте лояльности. По его словам, родители не должны заставлять его выбирать сторону. Ребенку важно объяснять, что мама и папа больше не супруги, но оба остаются его родителями и он имеет право любить их обоих.

Психолог Анатолий Яско обращает внимание не столько на количество встреч, сколько на качество общения. Ребенок должен чувствовать, что родителю интересна его жизнь и что он может обратиться к нему за помощью. Эксперт также советует не переносить на детей собственные переживания из-за развода и не пытаться компенсировать недостаток внимания подарками и деньгами.

Психолог Лариса Верчинова рекомендует выстраивать общение с ребенком напрямую, а не через бывшего партнера. Звонки, сообщения и встречи лучше организовать по понятному графику, чтобы ребенок знал, когда увидит родителя. Если он отдалился, не стоит давить на него – нужно оставаться на связи и показывать, что вы доступны.

Если второй родитель препятствует общению, Верчинова советует решать вопрос в правовом поле. Порядок встреч с ребенком можно официально закрепить через суд.

Эксперты сходятся в том, что после развода ребенку важно сохранить отношения с обоими родителями. Главную угрозу для него представляет не сам развод, а постоянные конфликты, давление и попытки настроить ребенка против бывшего партнера.

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