Что будет, если не чистить кондиционер, раскрыл врач

Пыль и болезнетворные микроорганизмы, которые могут накопиться в кондиционере при отсутствии чистки, опасны для здоровья. Они могут стать источниками заболеваний, сообщает Zakon.kz.

Об этом 16 июля 2026 года в беседе с РИА Новости предупредил российский врач Дмитрий Жигаев.

"При длительной работе кондиционера может накапливаться пыль, содержащая в себе различные аллергены. В том числе в кондиционерах могут накапливаться болезнетворные микроорганизмы – такие как легионелла, которая вызывает легионеллез – тяжелое инфекционное заболевание", – подчеркнул он.

В лабораторных условиях, как отметил врач, из внутренних поверхностей кондиционеров в том числе могут высеваться различные виды грибов и аллергенов, содержащихся в пыли и приводящих к ухудшению самочувствия и заболеваниям.

По словам Дмитрия Жигаева, фильтры кондиционера нужно чистить в соответствии с рекомендациями производителя. Также важно проветривать помещение для повышения уровня циркуляции воздуха.

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