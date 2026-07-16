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Советы

Что будет, если не чистить кондиционер, раскрыл врач

кондиционер, мастер, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 18:01 Фото: magnific
Пыль и болезнетворные микроорганизмы, которые могут накопиться в кондиционере при отсутствии чистки, опасны для здоровья. Они могут стать источниками заболеваний, сообщает Zakon.kz.

Об этом 16 июля 2026 года в беседе с РИА Новости предупредил российский врач Дмитрий Жигаев.

"При длительной работе кондиционера может накапливаться пыль, содержащая в себе различные аллергены. В том числе в кондиционерах могут накапливаться болезнетворные микроорганизмы – такие как легионелла, которая вызывает легионеллез – тяжелое инфекционное заболевание", – подчеркнул он.

В лабораторных условиях, как отметил врач, из внутренних поверхностей кондиционеров в том числе могут высеваться различные виды грибов и аллергенов, содержащихся в пыли и приводящих к ухудшению самочувствия и заболеваниям.

По словам Дмитрия Жигаева, фильтры кондиционера нужно чистить в соответствии с рекомендациями производителя. Также важно проветривать помещение для повышения уровня циркуляции воздуха.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее мы писали об испанском диетологе Луисе Альберто Замора, который назвал продукты, "спасающие" организм в сильную жару. По его словам, летом прежде всего нужно отдавать предпочтение свежим и легким продуктам, в которых содержится большое количество воды. В качестве примера он привел огурцы, цуккини, редис, мяту, вишню, свеклу, сельдерей, дыню и арбуз.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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