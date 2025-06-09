Почему нельзя добавлять пиво в окрошку
Такое сочетание продуктов врач называет "жутким ужасом".
"Магазинное пиво значительно отличается по качеству от натурального свежесваренного. В сочетании с ингредиентами окрошки, например майонезом и колбасой, алкогольный напиток создает "гремучую смесь", которая нагружает поджелудочную железу и может вызвать обострение хронического панкреатита. С этим недугом особенно часто сталкиваются люди старше 30 лет". Антон Поляков
Кроме того, как отмечено в публикации издания АиФ, употребление алкогольной окрошки негативно влияет на микрофлору кишечника.
"Я бы категорически не рекомендовал пить такие холодные супы ни в жару, ни в холодное время. В целом ни при каких других обстоятельствах", – уточнил Поляков.
Вместо алкогольной окрошки врач советует обратить внимание на более полезные альтернативы, такие как свекольник, литовский холодный борщ и гаспачо.
Также он рекомендует для утоления жажды летом пить холодную минеральную воду маленькими глотками, а пищу рассматривать исключительно как источник необходимых организму белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов.
"В жаркое время года важно соблюдать питьевой режим. Например, около 200-300 мл минеральной воды в день и полтора-два литра чистой воды, распределенной в течение дня. В рацион стоит включать постное мясо, рыбу, сезонные овощи, ягоды, зелень и фрукты, избегая быстрых углеводов. Повернуться лицом к природе, к нормальной, живой, полноценной пище, и организм скажет за это огромное спасибо".Антон Поляков
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