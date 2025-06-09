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Почему нельзя добавлять пиво в окрошку

Окрошка, еда, продукты, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 10:36 Фото: freepik
Диетолог и эндокринолог Антон Поляков предостерегает и заявляет, что алкогольная заправка для окрошки, особенно с использованием магазинного пива, может нанести серьезный вред организму, сообщает Zakon.kz.

Такое сочетание продуктов врач называет "жутким ужасом".

"Магазинное пиво значительно отличается по качеству от натурального свежесваренного. В сочетании с ингредиентами окрошки, например майонезом и колбасой, алкогольный напиток создает "гремучую смесь", которая нагружает поджелудочную железу и может вызвать обострение хронического панкреатита. С этим недугом особенно часто сталкиваются люди старше 30 лет". Антон Поляков

Кроме того, как отмечено в публикации издания АиФ, употребление алкогольной окрошки негативно влияет на микрофлору кишечника.

"Я бы категорически не рекомендовал пить такие холодные супы ни в жару, ни в холодное время. В целом ни при каких других обстоятельствах", – уточнил Поляков.

Вместо алкогольной окрошки врач советует обратить внимание на более полезные альтернативы, такие как свекольник, литовский холодный борщ и гаспачо.

Также он рекомендует для утоления жажды летом пить холодную минеральную воду маленькими глотками, а пищу рассматривать исключительно как источник необходимых организму белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов.

"В жаркое время года важно соблюдать питьевой режим. Например, около 200-300 мл минеральной воды в день и полтора-два литра чистой воды, распределенной в течение дня. В рацион стоит включать постное мясо, рыбу, сезонные овощи, ягоды, зелень и фрукты, избегая быстрых углеводов. Повернуться лицом к природе, к нормальной, живой, полноценной пище, и организм скажет за это огромное спасибо".Антон Поляков

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Кому лучше отказаться от окрошки

Ранее диетолог, нутрициолог София Кованова рассказала, что при употреблении промышленного мороженого допустимым считается объем не более одной стандартной порции в день для взрослого – к примеру, одного вафельного стаканчика.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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