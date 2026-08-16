Певица Алсу показала свою фигуру на отдыхе в Турции
Фото: Instagram/alsou_a
Российская певица Алсу показала спортивную фигуру в бикини. Новыми фото исполнительница хитов поделилась в Instagram, сообщает Zakon.kz.
Известно, что сейчас артистка отдыхает в Турции.
"Слава Богу за это. Один день в прекрасном отеле", – прокомментировала певица пост.
По ее словам, она почти ежедневно занимается в тренажерном зале. Даже в отпуске Алсу не позволяет себе расслабиться и работает над своим телом.
Также певица призналась, что следит за питанием и делает разные аппаратные процедуры для поддержания формы. Также после 30 лет она начала использовать "уколы красоты". По мнению артистки, это рано, но она решила позаботиться о лице заранее, так как любит загорать и переживает за кожу.
Подписчики певицы порадовались ее внешнему виду:
- Дорогая Алсу просто обрела вторую жизнь после развода.
- Стройняшка!
- Видим этот рельефный пресс!
- Какая молодая красивая девушка.
- Благородная красота.
Ранее Алсу впервые за долгое время поделилась фотографией единственного сына.
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