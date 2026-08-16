Певица Алсу показала свою фигуру на отдыхе в Турции

Российская певица Алсу показала спортивную фигуру в бикини. Новыми фото исполнительница хитов поделилась в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Известно, что сейчас артистка отдыхает в Турции.

"Слава Богу за это. Один день в прекрасном отеле", – прокомментировала певица пост.

По ее словам, она почти ежедневно занимается в тренажерном зале. Даже в отпуске Алсу не позволяет себе расслабиться и работает над своим телом.

Также певица призналась, что следит за питанием и делает разные аппаратные процедуры для поддержания формы. Также после 30 лет она начала использовать "уколы красоты". По мнению артистки, это рано, но она решила позаботиться о лице заранее, так как любит загорать и переживает за кожу.

Подписчики певицы порадовались ее внешнему виду:

Дорогая Алсу просто обрела вторую жизнь после развода.

Стройняшка!

Видим этот рельефный пресс!

Какая молодая красивая девушка.

Благородная красота.

Ранее Алсу впервые за долгое время поделилась фотографией единственного сына.