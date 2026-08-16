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Культура и шоу-бизнес

Певица Алсу показала свою фигуру на отдыхе в Турции

Певица Алсу, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2026 06:59 Фото: Instagram/alsou_a
Российская певица Алсу показала спортивную фигуру в бикини. Новыми фото исполнительница хитов поделилась в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Известно, что сейчас артистка отдыхает в Турции.

"Слава Богу за это. Один день в прекрасном отеле", – прокомментировала певица пост.

По ее словам, она почти ежедневно занимается в тренажерном зале. Даже в отпуске Алсу не позволяет себе расслабиться и работает над своим телом.

Также певица призналась, что следит за питанием и делает разные аппаратные процедуры для поддержания формы. Также после 30 лет она начала использовать "уколы красоты". По мнению артистки, это рано, но она решила позаботиться о лице заранее, так как любит загорать и переживает за кожу.

Подписчики певицы порадовались ее внешнему виду:

  • Дорогая Алсу просто обрела вторую жизнь после развода.
  • Стройняшка!
  • Видим этот рельефный пресс!
  • Какая молодая красивая девушка.
  • Благородная красота.

Ранее Алсу впервые за долгое время поделилась фотографией единственного сына.

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Аксинья Титова
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