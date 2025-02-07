В США установили статую Роналду в честь его 40-летия
Как известно, 5 февраля капитан саудовского клуба "Аль-Наср" и сборной Португалии отпраздновал свой день рождения, ему исполнилось 40 лет.
В честь данного события на Таймс-сквер была установлена бронзовая скульптура нападающего, высотой в 3,6 метра, раскрашенная в зеленый, красный и золотой цвета.
Фото: sergiofurnari.com
Автором этого произведения искусства является известный португальский скульптор Серджио Фурнари.
Фурнари лично открыл статую в присутствии нескольких тысяч болельщиков Роналду, которые стали скандировать популярный возглас футболиста Siuuuu, что в переводе означает "да".
Как все знают, данным возгласом португалец отмечает каждый свой забитый гол.
Что касается самого Роналду, то футболист накануне показал, где и с кем отпраздновал свой юбилей.