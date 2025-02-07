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Спорт

В США установили статую Роналду в честь его 40-летия

Футбол Нью-Йорк Установка, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 12:54 Фото: sergiofurnari.com
Статую знаменитого португальского футболиста Криштиану Роналду установили на Таймс-сквер в Нью-Йорке (США). Скульптурное изображение сделано в честь 40-летия популярного нападающего, сообщает Zakon.kz.

Как известно, 5 февраля капитан саудовского клуба "Аль-Наср" и сборной Португалии отпраздновал свой день рождения, ему исполнилось 40 лет.

В честь данного события на Таймс-сквер была установлена бронзовая скульптура нападающего, высотой в 3,6 метра, раскрашенная в зеленый, красный и золотой цвета.

Футбол Статуя Роналду, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 12:54

Фото: sergiofurnari.com

Автором этого произведения искусства является известный португальский скульптор Серджио Фурнари.

 

Фурнари лично открыл статую в присутствии нескольких тысяч болельщиков Роналду, которые стали скандировать популярный возглас футболиста Siuuuu, что в переводе означает "да". 

Как все знают, данным возгласом португалец отмечает каждый свой забитый гол.

Что касается самого Роналду, то футболист накануне показал, где и с кем отпраздновал свой юбилей. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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