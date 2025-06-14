Субботний гороскоп: кто вставляет вам палки в колеса

Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили гороскоп для всех знаков зодиака на 14 июня, сообщает Zakon.kz.

Овен

Из вас так и струится энергия. Постарайтесь найти ей достойное применение. Желательно использовать ее мощь для созидания, ибо в противном случае устранять последствия придется долго.

Телец

Иногда так трудно остановиться. Особенно если набрать перед этим хорошую скорость. Но все-таки стоит иногда давать высказаться и собеседникам.

Близнецы

Сегодняшний день, по всей вероятности, будет ознаменован новым знакомством, которое впоследствии вполне может перерасти в крепкую дружбу. Впрочем, этого нетрудно избежать, если целый день не высовывать носа из дома.

Рак

Конечно, лучше бы договориться мирным путем, однако, если вас никак не желают слушать, придется идти напролом. Сегодня вы не можете себе позволить отступить.

Лев

Сегодня вы будете чувствовать себя помолодевшим. Главная задача при этом – окончательно не впасть в детство, ибо не зная меры в забавах, вы можете нанести ощутимый вред здоровью.

Дева

Поупражняйте мышцы лица, ибо сегодняшний день будет чрезвычайно болтливым. Вам придется все время что-то кому-то доказывать.

Весы

Сегодня вас могут несколько утомить ваши собственные мысли. Они будут просто-таки оглушительны. Лучший способ от них отвлечься, если, конечно, вы желаете – это заняться проблемами друга, родственника или хорошего знакомого.

Скорпион

Потребности семейства выйдут сегодня на первый план. Однако, как ни странно, это нисколько не помешает вам работать, а скорее подхлестнет ваш трудовой энтузиазм.

Стрелец

Сегодня вам придется столкнуться с рядом мелких неудобств. Примите их философски – что ни делается, все к лучшему.

Козерог

Сегодня ваши собственные потребности должны стать задачей первостепенной важности. Остальные подождут.

Водолей

Сегодня вам, возможно, лучше будет отстраниться от происходящего и ограничиться ролью наблюдателя. Это заодно даст вам возможность увидеть, кто именно вставляет вам палки в колеса.

Рыбы

Сегодня постарайтесь отнестись к себе любимому по возможности более бережно. Никто кроме вас о вашем здоровье позаботиться не может, а невнимательное к нему отношение может дорого стоить.

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