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Чем опасно "безобидное" покалывание в руках и ногах

чем опасно покалывание в руках, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2025 18:25 Фото: pixabay
Врач Национального британского реабилитационного центра NHS Trust Джаввад Хайдер заявил, что небольшое покалывание в руках и ногах может оказаться признаком редкого, но серьезного заболевания – синдрома Гийена-Барре (ГБС), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail со ссылкой на эксперта, подобный случай произошел у 31-летнего автомеханика из Великобритании Люка Пикеринга. Впервые мужчина почувствовал легкое покалывание в руках в ноябре 2023 года, но уже на следующий день неприятные ощущения распространились на ноги. После обращения за медицинской помощью у пациента выявили синдром Гийена-Барре, аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система начинает атаковать собственные нервные окончания.

"ГБС может вызывать не только покалывание, но и мышечную слабость, нарушения координации и даже паралич конечностей и лица", – объясняет доктор Хайдер.

По его словам, в тяжелых случаях болезнь может затронуть работу кишечника, мочевого пузыря и дыхательной системы. Обычно ГБС развивается через несколько недель после вирусной инфекции – например, гриппа, COVID-19 или желудочного вируса. Иногда болезнь возникает после хирургических вмешательств, а в ряде случаев – без видимой причины.

Издание отмечает, что в Великобритании с таким диагнозом сталкиваются около 1500 пациентов в год. Поэтому, по словам доктора Хайдера, не все врачи могут своевременно выявить ГБС.

"Тем не менее ранняя диагностика имеет решающее значение. Введение иммуноглобулинов – антител, блокирующих аутоиммунную атаку, – может остановить развитие болезни и предотвратить опасные осложнения. Если иммуноглобулины не помогают, применяется плазмаферез – процедура очистки крови от агрессивных антител", – рассказал специалист.

Согласно данным издания, большинство пациентов с параличом из-за ГБС восстанавливаются в течение полугода, но некоторые продолжают испытывать слабость, боль, онемение, а также страдают от тревожности и депрессии. Специалист напомнил: любые необычные ощущения в конечностях, особенно если они усиливаются, требуют немедленной консультации с врачом.

Ранее сообщалось, что назван необычный способ похудеть.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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