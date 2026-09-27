Врачи предупреждают: боль в ногах может быть сигналом опасной болезни

Боль, судороги и усталость в ногах, возникающие при ходьбе и проходящие после отдыха, могут быть признаками серьезного заболевания артерий, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Conversation, врачи из Университета Макгилла и Университета Макмастера предупредили, что боль и усталость в ногах при ходьбе могут быть признаками заболевания периферических артерий (ЗПА). В тяжелых случаях нарушение кровотока способно привести к ампутации.

ЗПА возникает из-за образования атеросклеротических бляшек, которые сужают артерии и ограничивают кровоток. Чаще всего поражаются сосуды ног. В группу повышенного риска входят курильщики и люди с диабетом.

Основные симптомы ЗПА:

перемежающаяся хромота;

боль или дискомфорт в ногах при ходьбе;

судороги;

усталость в мышцах.

Врачи предупреждают, что при выраженных симптомах следует пройти диагностику на ЗПА. Кроме того, они рекомендуют меры профилактики: отказ от курения, контроль артериального давления, уровня холестерина и диабета, а также регулярные пешие прогулки. А при запущенной стадии заболевания могут потребоваться специальные процедуры для восстановления кровотока и лекарства.

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