Кто и на сколько может уходить в отпуск: разъяснения Минтруда РК

Наступила пора долгожданных отпусков. В Министерстве труда и социальной защиты населения опубликовали актуальную и ценную информацию. Специалисты рассказали, какой может быть длительность отпуска и кто имеет право на дополнительный отдых, сообщает Zakon.kz.

Эксперт Комитета государственной инспекции труда Арман Оскенбай в новом выпуске проекта "Важно знать" уточнил, что ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам для отдыха, восстановления сил, укрепления здоровья и решения личных вопросов.

Его минимальная продолжительность составляет 24 календарных дня.

Также он добавил, что более длительное время отпуска может быть предусмотрено в соответствии с Трудовым кодексом, другими нормативными, правовыми актами, трудовым или коллективным договором, а также внутренними документами работодателя.

При этом за работником сохраняется его рабочее место и средняя заработная плата.

Далее он привел примеры продолжительности отпуска:

педагоги – 56 дней в соответствии с Законом "Об образовании";

гражданские служащие – 30 календарных дней согласно Трудовому кодексу;

государственные служащие – 30 календарных дней в соответствии с Законом "О государственной службе".

В продолжении Оскенбай заявил, что дополнительные отпуска предоставляются работникам, занятым на тяжелых, вредных или опасных работах, также лицам с инвалидностью первой и второй групп.

Не менее 6 календарных дней.

"Для других категорий работников дополнительный отпуск и его продолжительность могут устанавливаться отдельными законами". Арман Оскенбай

Не стоит забывать и про то, что продолжительность отпуска считается в календарных днях.

"Без учета праздничных дней, которые приходятся на период отпуска. Это правило применяется независимо от графика сменности или режима рабочего времени", – заключил Оскенбай.

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