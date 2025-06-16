Кто и на сколько может уходить в отпуск: разъяснения Минтруда РК
Эксперт Комитета государственной инспекции труда Арман Оскенбай в новом выпуске проекта "Важно знать" уточнил, что ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам для отдыха, восстановления сил, укрепления здоровья и решения личных вопросов.
Его минимальная продолжительность составляет 24 календарных дня.
Также он добавил, что более длительное время отпуска может быть предусмотрено в соответствии с Трудовым кодексом, другими нормативными, правовыми актами, трудовым или коллективным договором, а также внутренними документами работодателя.
При этом за работником сохраняется его рабочее место и средняя заработная плата.
Далее он привел примеры продолжительности отпуска:
- педагоги – 56 дней в соответствии с Законом "Об образовании";
- гражданские служащие – 30 календарных дней согласно Трудовому кодексу;
- государственные служащие – 30 календарных дней в соответствии с Законом "О государственной службе".
В продолжении Оскенбай заявил, что дополнительные отпуска предоставляются работникам, занятым на тяжелых, вредных или опасных работах, также лицам с инвалидностью первой и второй групп.
Не менее 6 календарных дней.
"Для других категорий работников дополнительный отпуск и его продолжительность могут устанавливаться отдельными законами". Арман Оскенбай
Не стоит забывать и про то, что продолжительность отпуска считается в календарных днях.
"Без учета праздничных дней, которые приходятся на период отпуска. Это правило применяется независимо от графика сменности или режима рабочего времени", – заключил Оскенбай.
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