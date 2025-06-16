Пособие по безработице в Казахстане: кто и как может получить выплату до 45% от прежнего дохода

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) предоставили очередную интересную статистику. Она касается того, что, по данным на 1 июня, более 202 тысяч казахстанцев получили выплаты в связи с потерей работы, сообщает Zakon.kz.

Общая сумма выплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) составила 51,6 млрд тенге.

Известно, что в соответствии с действующим законодательством уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца.

Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода.

Чтобы получить выплаты, уволенному работнику необходимо:

авторизоваться на портале eGov.kz;

в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";

заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

в течение одного дня карьерный центр (далее – КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;

если работа не найдена, в течение трех рабочих дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).

Кроме того, эту услугу в онлайн-режиме можно получить через Электронную биржу труда.

Также есть еще один момент.

При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение.

Выплата будет назначена автоматически.

Стоит напомнить, что социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.

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