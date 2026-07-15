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Советы

Кому особенно полезно есть огурцы

грядка, огурцы, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 16:54 Фото: pixabay
Российский диетолог, эндокринолог Антон Поляков объяснил, чем так полезны огурцы, сообщает Zakon.kz.

В беседе с aif.ru 15 июля 2026 года специалист отметил, что огурцы способны не только освежить в жаркий день, но и помочь организму поддерживать водный баланс и нормальное пищеварение.

"Огурцы примерно на 95-98% состоят из воды, поэтому отлично поддерживают водный баланс. Однако высокое содержание жидкости вовсе не делает их бесполезными. В них присутствуют клетчатка и пектин, которые улучшают моторику кишечника", – подчеркнул Антон Поляков.

Низкая калорийность, как пояснил врач, делает огурцы идеальным выбором для легкого перекуса в рамках правильного питания.

"Хорошие плоды имеют приятный сладковатый вкус, но при этом не добавят вам лишних калорий", – уточнил Антон Поляков.

Вместе с тем он обратил внимание на витаминный состав.

"В огурцах есть немного витамина С, ряд витаминов группы В, а также небольшая концентрация антиоксидантов", – заключил Антон Поляков.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее испанский диетолог Луис Альберто Замора назвал продукты, которые "спасают" организм в сильную жару. По его словам, летом прежде всего нужно отдавать предпочтение свежим и легким продуктам, в которых содержится большое количество воды. В качестве примера он привел огурцы, цуккини, редис, мяту, вишню, свеклу, сельдерей, дыню и арбуз.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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