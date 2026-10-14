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Наука и технологии

Ученые выявили неожиданную опасность повторного похудения

похудение и набор веса, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 20:32 Фото: magnific
Постоянные попытки сбросить вес с последующим возвращением килограммов могут повышать риск ожирения, особенно у людей с нормальной массой тела, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли ученые из Немецкого центра исследований диабета и Копенгагенского университета. Результаты анализа опубликованы в журнале Nature Reviews Endocrinology (NRE).

Речь идет об эффекте йо-йо – цикле, при котором человек худеет, затем снова набирает потерянные килограммы и спустя время повторяет попытку избавиться от лишнего веса. Как выяснили ученые, последствия таких колебаний могут зависеть от исходной массы тела.

Во время похудения организм теряет не только жировую ткань, но и мышцы. Кроме того, расход энергии может снижаться, в том числе в состоянии покоя. Если после диеты вес возвращается, восстановление происходит не всегда равномерно: человек может набрать больше жира, чем потерял, при этом мышечная масса не обязательно восстанавливается в прежнем объеме.

При многократном повторении этого цикла соотношение жира и мышц может постепенно меняться. В результате у людей, изначально имевших нормальный вес, может увеличиваться доля жировой ткани, что потенциально повышает риск развития ожирения.

Однако для людей, которые уже страдают ожирением, картина может быть иной. Согласно имеющимся данным, повторные циклы похудения и набора веса у них обычно не сопровождаются столь выраженными изменениями соотношения жировой и мышечной ткани.

Исследователи подчеркивают: полученные выводы не означают, что похудение само по себе опасно. Людям с нормальным весом не рекомендуется стремиться к снижению массы тела без необходимости, а тем, кто страдает ожирением, не стоит отказываться от похудения из-за опасений вновь набрать вес.

Таким образом, ученые обращают внимание на важность индивидуального подхода к снижению веса: значение имеет не только количество потерянных килограммов, но и исходное состояние организма, а также то, как меняется состав тела в процессе похудения и после него.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
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