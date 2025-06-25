Почему 26 июня запрещено пить молоко

По народному календарю в четверг, 26 июня 2025 года, отмечается праздник, получивший название Акулина Гречишница, так как ранее в этот день начинался посев гречихи, сообщает Zakon.kz.

Что можно делать

Сеять и удобрять гречиху – считается благоприятным посев, залог урожая.

Готовить гречневую кашу – желательно варить ее на воде с добавлением масла.

Наблюдать за насекомыми – мошкара и пчелы в полях – признак благоприятной погоды для сенокоса.

Провести семейный обед с гречкой – собираясь вместе, укрепляли связь с природой и друг другом.

Также, как отмечено в публикации издания "Известий", в этот день не рекомендовалось начинать новые дела, особенно судебные тяжбы и финансовые споры. В этот день не заключали сделки, не брали и не давали в долг. Нарушение этих запретов сулило длительные трудности в хозяйстве и семейной жизни.

Что нельзя делать

Не пить молоко или молочные продукты – считалось, что они "акулины" и несут вред здоровью.

Не сеять огурцы – они вырастут деформированными и невкусными.

Не давать и не брать в долг – деньги могут стремительно уйти из семейного бюджета.

Не шуметь и не спорить – негативные эмоции могли "отпугнуть" удачу от огорода.

Не работать тяжело физически – в праздник предпочитали оставить день для обрядов и отдыха.

Приметы о погоде

Алые росы на травах утром – ожидается дождь в течение дня.

Мошкара кружит над полями – прогнозируется ясный и жаркий день.

Пчелы активно опыляют цветы – знак светлой и стабильной погоды.

Паук-крестовик на паутине к закату – обещает сухую следующий день.

Вечерняя радуга – предсказывает спокойный и ясный период.

Соловьи поют всю ночь – вероятные усилия ветра на следующий день.

Вечерние громкие комары над домом – к душной и возможной жестокой погоде.

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