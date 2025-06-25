Почему 26 июня запрещено пить молоко
Фото: pexels
По народному календарю в четверг, 26 июня 2025 года, отмечается праздник, получивший название Акулина Гречишница, так как ранее в этот день начинался посев гречихи, сообщает Zakon.kz.
Что можно делать
- Сеять и удобрять гречиху – считается благоприятным посев, залог урожая.
- Готовить гречневую кашу – желательно варить ее на воде с добавлением масла.
- Наблюдать за насекомыми – мошкара и пчелы в полях – признак благоприятной погоды для сенокоса.
- Провести семейный обед с гречкой – собираясь вместе, укрепляли связь с природой и друг другом.
Также, как отмечено в публикации издания "Известий", в этот день не рекомендовалось начинать новые дела, особенно судебные тяжбы и финансовые споры. В этот день не заключали сделки, не брали и не давали в долг. Нарушение этих запретов сулило длительные трудности в хозяйстве и семейной жизни.
Что нельзя делать
- Не пить молоко или молочные продукты – считалось, что они "акулины" и несут вред здоровью.
- Не сеять огурцы – они вырастут деформированными и невкусными.
- Не давать и не брать в долг – деньги могут стремительно уйти из семейного бюджета.
- Не шуметь и не спорить – негативные эмоции могли "отпугнуть" удачу от огорода.
- Не работать тяжело физически – в праздник предпочитали оставить день для обрядов и отдыха.
Приметы о погоде
- Алые росы на травах утром – ожидается дождь в течение дня.
- Мошкара кружит над полями – прогнозируется ясный и жаркий день.
- Пчелы активно опыляют цветы – знак светлой и стабильной погоды.
- Паук-крестовик на паутине к закату – обещает сухую следующий день.
- Вечерняя радуга – предсказывает спокойный и ясный период.
- Соловьи поют всю ночь – вероятные усилия ветра на следующий день.
- Вечерние громкие комары над домом – к душной и возможной жестокой погоде.
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