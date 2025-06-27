Что делать при резких приступах тревоги

Авторы Telegram-канала "Психология" рассказали, что делать, когда внезапно накрывает тревога, сообщает Zakon.kz.

Они рассказали три простых, но рабочих приема, которые можно использовать прямо в моменте.

"Для этого не требуется специальная подготовка и лишняя философия", – уверяют специалисты.

Первый способ

"5-4-3-2-1" – вернуть себя в реальность. Метод заземления, который помогает вытащить внимание из тревожных мыслей в "здесь и сейчас". Надо назвать пять вещей, которые вы видите. Затем четыре вещи, которые можно потрогать, три звука, которые слышите, два запаха и один вкус. Их можно придумать.

"Так вы мягко возвращаете себя в тело и отключаете "режим паники"", – советуют психологи.

Второй способ

Дыхание "коробочка" (4×4×4×4). Работает даже в транспорте, на работе, где угодно. Схема: четыре счета вдох, четыре счета задержка, четыре счета выдох, четыре счета пауза. Повторить три-пять раз.

"Это помогает телу перейти из режима "бей/беги" в режим "все нормально"", – говорится в рекомендациях.

Третий способ

"Да, я сейчас тревожусь – и это нормально". Звучит просто, но это мощно.

Вместо того чтобы бороться с тревогой, признайте ее. Скажите себе: "Сейчас мне тревожно. Это не опасно. Это просто чувство, и оно пройдет".

"Тревога усиливается от сопротивления. А вот принятие – часто снижает ее интенсивность", – подытожили советы эксперты психологии.

С их слов, эти методы не "исправляют" тревогу навсегда, но помогают пережить ее безопасно и с заботой к себе.

Эксперты также поделились рекомендациями, как быть в ситуации, если партнер резко стал вызывать отвращение.