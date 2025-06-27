#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
520.39
609.58
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
520.39
609.58
6.63
Советы

Что делать при резких приступах тревоги

Что делать, когда внезапно накрывает тревога , фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2025 04:35 Фото: pixabay
Авторы Telegram-канала "Психология" рассказали, что делать, когда внезапно накрывает тревога, сообщает Zakon.kz.

Они рассказали три простых, но рабочих приема, которые можно использовать прямо в моменте.

"Для этого не требуется специальная подготовка и лишняя философия", – уверяют специалисты.

Первый способ

"5-4-3-2-1" – вернуть себя в реальность. Метод заземления, который помогает вытащить внимание из тревожных мыслей в "здесь и сейчас". Надо назвать пять вещей, которые вы видите. Затем четыре вещи, которые можно потрогать, три звука, которые слышите, два запаха и один вкус. Их можно придумать.

"Так вы мягко возвращаете себя в тело и отключаете "режим паники"", – советуют психологи.

Второй способ

Дыхание "коробочка" (4×4×4×4). Работает даже в транспорте, на работе, где угодно. Схема: четыре счета вдох, четыре счета задержка, четыре счета выдох, четыре счета пауза. Повторить три-пять раз.

"Это помогает телу перейти из режима "бей/беги" в режим "все нормально"", – говорится в рекомендациях.

Третий способ

"Да, я сейчас тревожусь – и это нормально". Звучит просто, но это мощно.

Вместо того чтобы бороться с тревогой, признайте ее. Скажите себе: "Сейчас мне тревожно. Это не опасно. Это просто чувство, и оно пройдет".

"Тревога усиливается от сопротивления. А вот принятие – часто снижает ее интенсивность", – подытожили советы эксперты психологии.

С их слов, эти методы не "исправляют" тревогу навсегда, но помогают пережить ее безопасно и с заботой к себе.

Эксперты также поделились рекомендациями, как быть в ситуации, если партнер резко стал вызывать отвращение.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Какие продукты помогают замедлить старение
Советы
01:56, 28 июня 2025
Какие продукты помогают замедлить старение
Как просто и эффективно сохранить в браке счастливые отношения
Советы
22:14, 27 июня 2025
Как просто и эффективно сохранить в браке счастливые отношения
Почему Раки не "наступают на одни и те же грабли", а Львы могут быть опасны
Советы
17:37, 27 июня 2025
Почему Раки не "наступают на одни и те же грабли", а Львы могут быть опасны
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: