Что делать при резких приступах тревоги
Они рассказали три простых, но рабочих приема, которые можно использовать прямо в моменте.
"Для этого не требуется специальная подготовка и лишняя философия", – уверяют специалисты.
Первый способ
"5-4-3-2-1" – вернуть себя в реальность. Метод заземления, который помогает вытащить внимание из тревожных мыслей в "здесь и сейчас". Надо назвать пять вещей, которые вы видите. Затем четыре вещи, которые можно потрогать, три звука, которые слышите, два запаха и один вкус. Их можно придумать.
"Так вы мягко возвращаете себя в тело и отключаете "режим паники"", – советуют психологи.
Второй способ
Дыхание "коробочка" (4×4×4×4). Работает даже в транспорте, на работе, где угодно. Схема: четыре счета вдох, четыре счета задержка, четыре счета выдох, четыре счета пауза. Повторить три-пять раз.
"Это помогает телу перейти из режима "бей/беги" в режим "все нормально"", – говорится в рекомендациях.
Третий способ
"Да, я сейчас тревожусь – и это нормально". Звучит просто, но это мощно.
Вместо того чтобы бороться с тревогой, признайте ее. Скажите себе: "Сейчас мне тревожно. Это не опасно. Это просто чувство, и оно пройдет".
"Тревога усиливается от сопротивления. А вот принятие – часто снижает ее интенсивность", – подытожили советы эксперты психологии.
С их слов, эти методы не "исправляют" тревогу навсегда, но помогают пережить ее безопасно и с заботой к себе.
Эксперты также поделились рекомендациями, как быть в ситуации, если партнер резко стал вызывать отвращение.