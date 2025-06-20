#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
519.55
596.03
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
519.55
596.03
6.63
Советы

Почему казахстанцы часто заваливают экзамены на права

Такси, таксист, таксисты, водитель, водители, водитель такси, водители такси, таксопарк, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 17:39 Фото: pexels
НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" продолжает серию полезных советов для казахстанцев. На этот раз в новом видео показаны ошибки, которые часто совершают будущие водители при сдаче практического экзамена на права, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, что при сдаче практического экзамена для получения водительского удостоверения кандидаты в водители часто совершают одни и те же ошибки. Далее перечислены некоторые из них.

Наезд на линии или бордюры

Нередко курсанты во время маневра выходят за пределы разметки или задевают бордюр. Чтобы этого не произошло – важно контролировать скорость и чувствовать габариты автомобиля. Не стоит торопиться.

Ошибки при постановке автомобиля на парковку

Бывают случаи, когда кандидаты начинают поворачивать руль раньше времени, либо когда уже поздно. При парковке важно следить за зеркалами и вовремя поворачивать руль – этот опыт крайне важен.

Игнорирование светофоров

В спешке многие водители не дожидаются зеленого сигнала. Это серьезная ошибка. При включении красного сигнала светофора водитель обязан остановиться.

В заключительной части сказано, что даже хорошо подготовленные кандидаты могут испытывать сильное волнение перед экзаменом. И вот, что следует сделать:

"Глубокий вдох и поверьте в себя! Чем больше вы практикуетесь, тем увереннее становитесь".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 17:39
С какого возраста казахстанцы могут получить водительские права

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 17:39
Какие знаки казахстанцы чаще всего путают на дороге

Ранее мы рассказывали, что при покупке-продаже автомобиля участникам сделки предстоит пройти процедуру перерегистрации авто. Это можно сделать несколькими способами.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Эндокринолог объяснила, почему стоит отказаться от телефона во время еды
Советы
18:20, Сегодня
Эндокринолог объяснила, почему стоит отказаться от телефона во время еды
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: