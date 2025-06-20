Почему казахстанцы часто заваливают экзамены на права

НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" продолжает серию полезных советов для казахстанцев. На этот раз в новом видео показаны ошибки, которые часто совершают будущие водители при сдаче практического экзамена на права, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, что при сдаче практического экзамена для получения водительского удостоверения кандидаты в водители часто совершают одни и те же ошибки. Далее перечислены некоторые из них.

Наезд на линии или бордюры

Нередко курсанты во время маневра выходят за пределы разметки или задевают бордюр. Чтобы этого не произошло – важно контролировать скорость и чувствовать габариты автомобиля. Не стоит торопиться.

Ошибки при постановке автомобиля на парковку

Бывают случаи, когда кандидаты начинают поворачивать руль раньше времени, либо когда уже поздно. При парковке важно следить за зеркалами и вовремя поворачивать руль – этот опыт крайне важен.

Игнорирование светофоров

В спешке многие водители не дожидаются зеленого сигнала. Это серьезная ошибка. При включении красного сигнала светофора водитель обязан остановиться.

В заключительной части сказано, что даже хорошо подготовленные кандидаты могут испытывать сильное волнение перед экзаменом. И вот, что следует сделать:

"Глубокий вдох и поверьте в себя! Чем больше вы практикуетесь, тем увереннее становитесь".

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