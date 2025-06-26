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Советы

Почему плавание в море полезнее бассейна: аргументы, с которыми не поспоришь

море, отдых, плюсы, опасность, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 13:30 Фото: pexels
Плавание в море особенно полезно для здоровья по сравнению с пресными водоемами. В этом уверен доцент кафедры морфологии Пироговского Университета Ярослав Гурин. Специалист добавил, что морская вода ускоряет заживление ран, помогает при псориазе и повышает иммунитет, сообщает Zakon.kz.

Гурин подчеркивает, что морская вода богата солями и микроэлементами – магнием, кальцием, калием и другими веществами, которые благоприятно воздействуют на кожу, ускоряют заживление мелких ран и помогают при кожных заболеваниях, таких как экзема или псориаз.

Кроме того, продолжил ученый, плавание в прохладной морской воде способствует закаливанию организма и укреплению иммунитета.

"Волны и течение создают дополнительное сопротивление, что усиливает физическую нагрузку, развивает выносливость и укрепляет мышцы. Свежий морской воздух, насыщенный йодом и отрицательно заряженными ионами, улучшает работу дыхательной системы и иммунитета".Ярослав Гурин

Конечно же, пребывание в открытой природной среде само по себе снижает уровень стресса и способствует психоэмоциональному восстановлению.

Но, как говорится в публикации издания "Газета.ru", у плавания в море есть и свои ограничения.

К сожалению, оно доступно не всегда и не всем, зависит от времени года и географического положения.

"Загрязненные пляжи, цветение воды или опасные морские обитатели могут сделать купание небезопасным. Кроме того, в холодной воде без подготовки есть риск переохлаждения и нагрузки на сердце. В таких случаях альтернативой служит бассейн. Он идеален для регулярных тренировок в контролируемых условиях, особенно при реабилитации, начальном обучении или занятиях с детьми. Пресные водоемы, такие как реки и озера, также могут быть полезны, но они не обладают теми же свойствами, что морская вода".Ярослав Гурин

Ранее эксперт Юлия Попова предупредила об опасности употребления кофе в жаркую погоду. По словам нутрициолога, это может вызвать обезвоживание из-за мочегонного эффекта. Поэтому следует добавлять стакан воды к каждой порции, чтобы восполнить количество жидкости.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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