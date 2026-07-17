Почему не нужно спешить выходить из моря, объяснил эксперт

Многие отдыхающие, заходя в море всего на несколько минут, даже не подозревают, что лишают себя пользы для здоровья. Короткое купание помогает охладиться, но не позволяет организму получить все преимущества морской воды, сообщает Zakon.kz.

По словам эксперта Хесуса Васкеса, привычка быстро окунуться, освежиться и сразу вернуться на берег – одна из самых распространенных ошибок на пляже. Чтобы организм получил максимум пользы, находиться в воде стоит не менее 30 минут. Об этом он рассказал в беседе с HuffPost.

Васкес объяснил, что во время пребывания в море тело постоянно работает. Волны заставляют мышцы ног, живота и спины удерживать равновесие, создавая мягкую, но эффективную физическую нагрузку.

Кроме того, давление воды действует как естественная компрессия: оно улучшает венозный отток и стимулирует лимфодренаж. Это помогает уменьшить отеки и ощущение тяжести в ногах, что особенно актуально для людей, склонных к таким проблемам.

Еще одно преимущество морской воды – это ее способность быстро отводить тепло. Благодаря этому организм охлаждается значительно эффективнее, чем на суше, что особенно важно в жаркую погоду.

По мнению диетолога, если проводить в море не менее получаса, можно не только освежиться, но и получить ощутимую пользу для мышц, сосудов и общего самочувствия.

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