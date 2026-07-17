Почему не нужно спешить выходить из моря, объяснил эксперт
По словам эксперта Хесуса Васкеса, привычка быстро окунуться, освежиться и сразу вернуться на берег – одна из самых распространенных ошибок на пляже. Чтобы организм получил максимум пользы, находиться в воде стоит не менее 30 минут. Об этом он рассказал в беседе с HuffPost.
Васкес объяснил, что во время пребывания в море тело постоянно работает. Волны заставляют мышцы ног, живота и спины удерживать равновесие, создавая мягкую, но эффективную физическую нагрузку.
Кроме того, давление воды действует как естественная компрессия: оно улучшает венозный отток и стимулирует лимфодренаж. Это помогает уменьшить отеки и ощущение тяжести в ногах, что особенно актуально для людей, склонных к таким проблемам.
Еще одно преимущество морской воды – это ее способность быстро отводить тепло. Благодаря этому организм охлаждается значительно эффективнее, чем на суше, что особенно важно в жаркую погоду.
По мнению диетолога, если проводить в море не менее получаса, можно не только освежиться, но и получить ощутимую пользу для мышц, сосудов и общего самочувствия.
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