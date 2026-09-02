Дежавю как предчувствие беды: психолог объяснила причину тревоги

Психолог Юлия Белкина заявила, что тревога во время дежавю может быть связана с пережитым ранее сильным стрессом, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, психика способна бессознательно связывать определенные детали с эмоционально тяжелым опытом, а при повторной встрече с похожим стимулом человек может вновь испытывать те же эмоции.

"Иногда дежавю ощущается не как забавный сбой, а как предчувствие беды. Картинка знакомая, но вместе с ней приходит неприятное волнение", – сказала Белкина в беседе с "Радио 1".

Психолог пояснила, что знакомый образ может выступать своеобразным триггером, возвращающим человека к пережитому стрессу, даже если сам он не связан с причиной первоначального события.

При этом Белкина подчеркнула, что не стоит воспринимать тревожное дежавю как предсказание опасности. По ее словам, такая реакция может быть следствием случайной связи, которую психика установила между нынешней ситуацией и прошлым опытом.

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