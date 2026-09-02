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Советы

Дежавю как предчувствие беды: психолог объяснила причину тревоги

Дежавю как предчувствие беды: психолог объяснила причину тревоги, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 18:13 Фото: magnific.com
Психолог Юлия Белкина заявила, что тревога во время дежавю может быть связана с пережитым ранее сильным стрессом, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, психика способна бессознательно связывать определенные детали с эмоционально тяжелым опытом, а при повторной встрече с похожим стимулом человек может вновь испытывать те же эмоции.

"Иногда дежавю ощущается не как забавный сбой, а как предчувствие беды. Картинка знакомая, но вместе с ней приходит неприятное волнение", – сказала Белкина в беседе с "Радио 1".

Психолог пояснила, что знакомый образ может выступать своеобразным триггером, возвращающим человека к пережитому стрессу, даже если сам он не связан с причиной первоначального события.

При этом Белкина подчеркнула, что не стоит воспринимать тревожное дежавю как предсказание опасности. По ее словам, такая реакция может быть следствием случайной связи, которую психика установила между нынешней ситуацией и прошлым опытом.

Ранее эксперт ответила, рождаются ли люди жестокими от природы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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